İkinci El Araç İlanları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Araç İlanları Artış Gösterdi

14.07.2025 12:31
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Haziranda ikinci el araç ilan fiyatları nominal olarak %0,18 artarken, benzinli araçlar en çok ilandı.

arabam.com, haziran ayının ikinci el ilan verilerine ilişkin hazırladığı analizini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan "arabam.com Aylık Fiyat Endeksi"ne göre, mayısta 805 bin 729 lira olan ilan fiyatları, haziranda 807 bin 159 lira oldu. İlandaki nominal fiyatlar ortalama yüzde 0,18 artış gösterdi. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar ise mayısa kıyasla yüzde 1,17 oranında geriledi.

Haziranda arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Opel, Peugeot, Hyundai, Toyota, Citroen ve BMW oldu. Model bazında bakıldığında ise haziranda ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri, Clio, Megane, Astra, Egea, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa olarak sıralandı.

arabam.com verilerine göre, haziranda fiyat aralıklarına göre ilan oranları benzer seyretti. 1 milyon lira ve üzerindeki araçların ilan oranı yüzde 29'a yükselerek bir önceki aya göre yüzde 1,7 artış gösterdi.

Haziranda 5 yaşa kadar araçların ilan oranı, mayısa göre yüzde 2,3 artışla yüzde 29,3'e yükseldi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 15,7 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar için bu oran yüzde 26,1 olarak kaydedildi. 16-20 yaş aralığındaki araçlar yüzde 12,4 pay alırken, 20 yaş ve üzeri araçların ilan oranı da yüzde 16,5 olarak tespit edildi.

Benzinli araçların ilan oranı, yılın en büyük artışını kaydetti

arabam.com'da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, benzinli araçların ilan oranında dikkat çekici artış gözlemlendi. Haziranda benzinli araçların ilan oranı, geçen aya göre yüzde 7,7 puan artarak yüzde 41,7'ye yükseldi.

Aynı dönemde, dizel araçların ilan oranı yüzde 5,9 puanlık düşüşle yüzde 40,5'e gerilerken, LPG'li araçların oranı da yüzde 2,5 puanlık düşüşle yüzde 15,7'ye indi. Elektrikli araçların ilan oranında yüzde 0,7'lik, hibrit araçların oranında ise yüzde 1,4'lük artış kaydedildi.

Haziranda 10 bin-50 bin kilometre aralığındaki araçların ilan oranı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 puan artışla yüzde 13'e yükseldi. 200 bin-300 bin kilometre aralığındaki araçların ilan oranı, 1 puanlık düşüşle yüzde 26'ya gerilerken, 300 bin kilometre üzerindeki araçların ilan oranı da 1 puan düşerek yüzde 12 oldu.

Otomatik vitesli araçların ilan oranı ise yüzde 1,2 puanlık artışla yüzde 38'e yükseldi. Aynı dönemde düz vitesli araçların ilan oranı yüzde 0,8 puan düşüşle yüzde 55'e gerilerken, yarı otomatik vitesli araçların ilan oranı ise yüzde 7 seviyesinde sabit kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, 2025'in ilk yarısında otomotiv sektörünün ekonomik zorluklarla karşılaştığını belirtti.

Oğuzhan, "Ocak-Mart döneminde satışlarda, bir önceki yıla göre düşüş yaşanırken, nisan ayında toparlanma sinyalleriyle fiyatlarda artış gözlemledik. Ancak haziran ayında, bayram öncesi başlayan durağanlık bayram sonrasında da devam etti ve piyasa genelinde hareketlilik sınırlı kaldı. Haziran ayında, kilometresi düşük, yaşı genç ve otomatik vitesli araç ilanlarında artış gözlemlendi. Bu durum, bazı kullanıcıların araçlarını satarak elektrikli araçlara geçiş yapma veya sıfır araç satın alma eğiliminde oldukları şeklinde değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Araç İlanları Artış Gösterdi - Son Dakika

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