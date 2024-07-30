İkinci El Araç Piyasası Yüzde 25 Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Araç Piyasası Yüzde 25 Geriledi

Konya'da son bir yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 gerilediği belirtiliyor. Galericiler, fiyatların şu an için uygun olduğunu ve önümüzdeki aylarda fiyatların artmasını beklediklerini ifade ediyor. Araç almanın zamanı olduğunu vurgulayan galerici esnafı, fiyatların yükselmesini beklediklerini kaydediyor. Galericilerin pandemi sürecinde stokçuluk yapmadığını belirten Konya Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, otomobil alacak kişilerin Ticaret Bakanlığı'ndan yetkili oto galerici esnafından araç almaları gerektiğini söylüyor.

30.07.2024 22:18
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İkinci el araç piyasası son bir yılda yüzde 25 geriledi

Konya'da galericiler, otomobil almanın zamanı olduğunu belirtti

KONYA - Konya'da son bir yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 gerilediğini belirten galericiler, fiyatların şu an için uygun olduğunu, önümüzdeki aylarda fiyatların artmasını beklediklerini ifade ediyor.

Galericiler, daralan piyasaya rağmen ikinci elde araç fiyatlarının düşmeyeceğini belirtiyor. Araç almanın zamanı olduğunu ifade eden galerici esnafı, fiyatların yükselmesini beklediklerini kaydetti.

"Özellikle 2023'ün Haziran ayıyla, 2024 Haziran arasında piyasada bir yüzde 25 daha daralma olduğunu gördük"

Pandemi sürecinde ikinci el araç piyasasında fiyatların günlük değiştiği bir zaman yaşadıklarını hatırlatan Konya Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, "Araç fiyatlarında, arz talep dengesizliğinden dolayı rakamlar hep yukarıya doğru seyretti. Tabii alınan tedbirler oldu. Çünkü baktığımızda bu işi sadece destek olarak yapanların haricinde sektöre dışarıdan çok fazla kişi dahil oldu. Haliyle insanlar da aracı tamamen bir yatırım aracı olarak görmeye başlayınca fiyatlarımız bizim hep yukarıya doğru seyretti. Geçen yılla bu yıl arasına baktığımız zaman özellikle ilk 6 aylık dönem 2023'ün ilk 6 ayı ile 2024'ün ilk 6 ayı arasında piyasada araç fiyatlarında bir gerileme oldu. Pazar da yüzde 17 daraldı. Özellikle 2023'ün Haziran ayı ile 2024 Haziran arasında piyasada bir yüzde 25 daha daralma olduğunu gördük. İstatistik kurumun açıklamalarına göre şöyle söyleyelim fiyatlar bu saatten sonra daha da düşer mi, düşmesinin imkanı yok. Ülkemize bu araçlar döviz üzerinden geliyor. Hep dile getiriyoruz şu an araba almanın tam zamanı. Kesinlikle araba alacak kişiler burada aracın fiyatının daha da düşeceğini asla düşünmesin. Biz sonbaharla birlikte araç fiyatlarının biraz daha yukarıya doğru tırmanacağını düşünüyoruz. Tabii burada döviz kuruyla alakalı bir değişiklik olursa döviz kuru da tabii bunu mutlaka tetikleyecek. Fiyatlar yukarıya doğru gidecek" ifadelerini kullandı.

"Galericilerin pandemi sürecinde hiçbir şekilde stokçuluk yaptığını asla düşünmüyoruz"

Arabaların fiyatlarının yükselmesinde, piyasayla alakalı hep galericilerin ön plana çıkartıldığını söyleyen Abdullah Acıbadem, "Bazıları sosyal medyada bununla alakalı çok karalama yapıyor. Bu yanlış bir şeydir. Galericiler burada binici kullanıcılar arasında bir köprüdür. Kesinlikle galericilerin pandemi sürecinde hiçbir şekilde stokçuluk yaptığını asla düşünmüyoruz. Stok yapmak demek bugün en az 300-500, bin araba, 2 bin araba, yüksek rakamlardaki sayılarda stok yapan ve bu stoku kapasitesinde bu bütçeyi bulunduracak kişiler lazım. Bunu da bugün Konya için bakalım ya da Türkiye genelinde normal ortalama bir galericinin 20-25 civarında ortalama bir araç sayısı stoku vardır. Yani bununla nasıl stok yapabilir. Biz Konya Vergi Dairesi Başkanlığımızla da sürekli istişare içerisindeyiz" diye konuştu.

"Dolandırıcılıklara maruz kalmama adına burada tercih Ticaret Bakanlığı'ndan yetkili oto galerici esnaf olması lazım"

Otomobil alacak olan kişiler otomobili galerici esnafından alması gerektiğini ifade eden Acıbadem, "Bununla alakalı vatandaş işte gerekli yetki belgesini Ticaret Bakanlığı'ndan alıyor. Bu yetki belgesiyle araç satışı yapıyor. Diğer türlü son zamanlarda daha sık rastlamaya başladık. Bu nedir işte vatandaş internet ortamında aracın rakamını örnek söyleyeyim ki 1 milyonluk bir arabayı 800 bin liraya ilana atıyor. Arabası kendisinin falan değil. Aracın ilanını kopyalıyor. Kopyalamanın haricinde yeni gelişen bir sistem var, onu da söyleyelim. Örnek olarak sizin bir arabanız var. Onu size fiyatını daha düşük olarak yansıtıyor. Alıcıyı satıcıyı notere getiriyor. Bu arada parayı kendi hesabına aktartıyor. Ondan sonra alıcıyla satıcı karşı karşıya geliyor. Böyle dolandırıcılıklara maruz kalmama adına burada tercih Ticaret Bakanlığı'ndan yetkili oto galerici esnafı olması lazım. Çünkü burada bir muhatap var ve ben şuna hakimim ki Konya'da galericiler sitesinde 850 tane esnafımız var. Bizim buradaki esnafla alakalı biz hiçbir şekilde bir sorunla bu şekilde karşılaşmadık. Böyle bir durum olduğu zaman da müşteriyle galerici arasında bir uyuşmazlık olursa biz burada devreye girip orta noktayı bulmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Araç Piyasası Yüzde 25 Geriledi - Son Dakika

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