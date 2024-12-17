İkinci El Araç Piyasasında Yabancı Hareketliliği - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Araç Piyasasında Yabancı Hareketliliği

Suriyelilerin dönüşü, Konya'daki ikinci el araç satışlarını artırırken dolandırıcılık uyarıları yapıldı.

17.12.2024 22:11
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İkinci el piyasasında yabancı hareketliliği

KONYA - Suriye'deki rejim değişikliğiyle Konya'dan ülkelerine dönüş yapmak isteyenler ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi. İnternet satış sitelerinde "Suriye'ye gideceğim acil satılık", "Acil Suriye'ye dönüyorum" başlıklı ilanlar dikkat çekerken uzmanlar, bu hareketliliği fırsata çevirmek isteyenlere karşı uyarıda bulundu.

Türkiye'de farklı şehirlere yerleşen Suriyelilerin dönüş hazırlığı ikinci el araç piyasasını da hareketlendirdi. Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, yabancı plakalı araçların satışında dolandırıcıların hedefi olmamak konusunda uyarılarda bulundu. Acıbadem, "Son günlerde internet ortamında genelde 'Suriye'ye dönüşümden dolayı arabaları elden çıkartıyoruz' diye ilan başlıkları çok fazla görmeye başladık. Tabii burada bunu fırsata çevirmek isteyen kötü niyetli dolandırıcılar da var. Haliyle bunlara fırsat vermeme adına şunu söylüyoruz; herkes bulunduğu ildeki araçlara bakabilir. Lakin aracı görmeden hiçbir şekilde ön ödeme, kapora tarzında hiçbir şekilde para göndermelerini önermiyoruz. Diyelim ki bulundukları ilde böyle bir araç var, ilan var, ilana gidip kontrol edebilir. Mesela aracı ekspertizini yaptırır, sonrasında muhakkak güvenli ödeme sisteminde noterde aracın bedelinin tamamını güvenli ödeme sisteminden geçirerek ödeme, akabinde aracın satışı yapılmış oluyor. Vatandaşlarımıza muhakkak dikkat edilmesini öneriyoruz. Tabii bunu fırsata çevirenler de aracın fiyatını emsallerinden düşük yazıyor ve burada kapora dolandırıcılığına, yani 10 kişiden, 20 kişiden, 30 kişiden kapora tarzı para geliyor ve bu para sonrasında vatandaş telefonunu kapatıyor bir daha ulaşılamıyor. Hani geçmişte zaten bu kapora dolandırıcılığı çok meşhurdu şimdi bunu fırsata çevirmek isteyenler de bu şekilde yol alıyor. Misafir araç MA, MB plakalı plakalı araçlarda kesinlikle aracı alırken muhakkak ekspertizini yaptırmaları ve güvenli ödemeyle ödemeleri yapmaları gerekir. Vatandaş o tip plakalar üzerine gidip biz daha ucuz alacağız diye aldanmasın çünkü internet ortamına düşen bir aracı, herkes sonuçta görüyor o aracın bulunduğu ildeki esnaf da görüyor, oradaki vatandaşlarımız da görüyor. Yani herkes bulunduğu ilde araç hoşuna gidiyorsa kontrollerini yaptırıp aracı alabilir" dedi.

"Suriyelilerin dönüşü araç fiyatlarını etkilemez"

Yabancı plakalı ikinci el araç hareketliliğinin piyasa fiyatlarına bir etkisinin olmayacağını anlatan Acıbadem, "Suriyelilerin dönüşünden dolayı piyasaya çıkacak olan araçlar kesinlikle araç fiyatlarını etkilemez. Şu anda sıfır araçların fiyatları bayilerde çok yüksek ve dolayısıyla yılbaşı da geliyor yeni sezon başlayacak elinde stokta biriken araçları satmak için ekstra kampanyalar yapıyorlar. 12 ay, 6 ay sıfır faiz, paranın belirli bir kısmına bayiler zaten elindeki arabaları satma derdinde. Biz hep şunu söylüyoruz, şu anda mevcutta sıfır bir arabanın bir yaşındaki ile arasındaki makas hala açık. Yani ikinci el fiyatları daha da yükselecek. Bunun önüne geçme şansımız yok. Fiyatlar yukarı doğru gidecek" şeklinde konuştu.

"Bahar aylarıyla beraber her şey dengeye kavuşacak diye umut ediyoruz"

Acıbadem, yeni yılın ilk çeyreğinde dengenin oluşacağını belirterek, "Vatandaşın parası faizli mevduatta. Diğer bir konu da taşıt kredisi oranlarının yüksek olması bu tamamen hükümetimizin alacağı kararla birlikte bu da kademe kademe zaten düşmesini bekliyoruz. İnşallah 2025'in ilk çeyreği, bahar aylarıyla beraber her şey dengeye kavuşacak diye umut ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Dolandırıcı, Ekonomi, Finans, Suriye, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Araç Piyasasında Yabancı Hareketliliği - Son Dakika

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