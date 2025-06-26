İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
26.06.2025 17:53
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Ticaret Bakanlığı, temmuzda sona erecek ikinci el oto satışında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde 6 aylık süre ile 1 Ocak 2026 tarihine kadar sürenin uzatıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığınca, ikinci el otomobil satışında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde 6 aylık süre uzatımı yapıldı.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA 6 AY-6 BİN KİLOMETRE KISITLAMASINA EK SÜRE

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında alınan yeni kararı açıkladı. Buna göre temmuz ayında sona erecek ikinci el otolarda 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde süre uzatıldı. Yeni düzenlemeyle, vatandaşların söz konusu işlemlerini 1 Ocak 2026 tarihine kadar yapabileceği belirtildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Ticaret Bakanlığı olarak, otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek; adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz.

6 AY UZATILDI

Bu çerçevede, hâlihazırda yürürlükte olan iki önemli düzenleme bulunmaktadır: İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışı yasaklanmıştır.

İLAN KISITLAMASI

İkinci el taşıtların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanması da yasak kapsamına alınmıştır. Bu düzenlemelerin geçerlilik süresi daha önce 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmıştı.

Uygulama ve Denetim Sonuçları

Ticaret Bakanlığı tarafından bugüne kadar yürütülen denetim ve uygulamalar kapsamında, 6 Ay–6 bin km kuralına aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere yaklaşık 93 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Uzatma Kararı

Yapılan analizler ve piyasa gözlemleri doğrultusunda, söz konusu düzenlemelerin, spekülatif fiyat artışlarını engelleme, stokçulukla mücadele, haksız kazançları önleme ve tüketici mağduriyetlerini azaltma konularında etkili olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, hem 6 ay–6 bin km kuralının hem de ilan kısıtlamasının süresi, 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmıştır.

Yeni Dönemde Uygulamanın Kapsamı

İkinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulama aynı şekilde devam edecektir. Yetki belgesi olmaksızın, bir takvim yılı içerisinde üç ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de kapsama dâhil edilecektir. Bu kapsamda noterlikler, söz konusu satışları engellemeye devam edecek ve denetimler sürecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak, otomotiv sektöründe fiyat istikrarını sağlamak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, tüketici haklarını korumak amacıyla mevzuat düzenlemelerimizi titizlikle sürdürürken, gerektiğinde ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde de değerlendirmelerde bulunulmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, Otomobil, Ekonomi, Gündem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat ÇAMUR:
    ticaret bakanına bak sen adil dengeli piyasa yapısı yahu "0 vergi zammı yattınız neyin adili neyin dengesi bunlar var ya bunlar kafayı hepten yemiş. 4 1 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Tek Gelir Kaynağı vergiler Kaldı. Sayelerinde iflas etmeyen şirket, İhracaat kalmadı.. Alınan Vergilerde Nas Süresiyle Faiz Haramdı Dedikleri Yüksek Faiz ve Kur Korumalı Faiz Giderine Yetmiyor.. Ülkeyi Bitirdiler Hala Dertleri oy. 0 0 Yanıtla
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