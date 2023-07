Yeni düzenlemeye göre, ikinci el otomobiller, sıfır liste fiyatının üstünde satılamayacak

Sforza:

A dan Z ye gıda oto elektronik vb de indirim olmalı 50 binlira etmeyecek araba 200 bin lira rakam yazılıyor satılıyor veya 600 binlik sıfır araç 1.500 milyona satılıyor döviz vs bahanesi ile bu fiyatlar rayiç bedel seviyesine getirilmeli.karaborsa düzenine yetkililer son vermeli vatandaş araba almayı kaf dağının ardı diye düşünmemeli vs vs