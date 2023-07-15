Yeni düzenlemeye göre, ikinci el otomobiller, sıfır liste fiyatının üstünde satılamayacak - Son Dakika
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Yeni düzenlemeye göre, ikinci el otomobiller, sıfır liste fiyatının üstünde satılamayacak

15.07.2023 12:17

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araçların ilan yoluyla sıfır liste fiyatının üzerinde satılmamasına yönelik düzenleme bugün yürürlüğe alındı. 1 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek olan uygulamaya uymayanlara 300 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İkinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanamamasına ilişkin kısıtlama, bugün uygulanmaya başlandı.

YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları, spekülatif fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında son dönemde art arda adımlar attı. Bakanlık, aldığı tedbirlerin yanında denetimlerini de yoğunlaştırdı. Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz'da İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaparak, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirdi. Bugün itibarıyla yürürlüğe girecek bu uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak.

300 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR

Düzenlemeye göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "ilan platformları" tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek. Bu kapsamda, düzenlemeye aykırı her bir ilan "ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti" kabul edilerek, ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu nedenle, herhangi bir idari para cezasına maruz kalınmaması için, yeni yayınlanacak ve yayında olan taşıt ilanlarında fiyatın, tavsiye edilen güncel satış fiyatını geçmeyecek şekilde belirlenmesi önem taşıyor.

DENETİMLER SÜRECEK

Öte yandan, Bakanlık, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasının uygulama süresini 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatmış ve bu düzenlemeye aykırı taşıt satışlarına da kısıtlama getirmişti. Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra 2023 yılı içinde yetki belgesiz en az 3 adet ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışları noterlikler tarafından engellenmeye başlandı.

Bakanlık, 2023 yılı içinde yetki belgesi olmadan, 3'ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan bireysel ve kurumsal satıcıları da tespit ederken, sayıları 4 bin 800 olan bu satıcılardan söz konusu satışlara ilişkin savunmaları talep edildi. Bu kişilere yönelik de gelecek dönemde para cezaları gündeme gelebilecek. Bakanlık, konuya ilişkin yaygın ve yoğun denetimlere ülke genelinde devam edecek.

BAKAN BOLAT UYARMIŞTI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da göreve gelir gelmez otomotiv sektörü temsilcileriyle görüşmeler yaparak, konuya ilişkin yeni önlemler alınmasını sağlamıştı. Bolat, yaptığı açıklamada, ilan sitelerinin 15 Temmuz'dan itibaren sıfır araç fiyatından daha yüksek ikinci el fiyatı koymamaları konusunda uyarıldığını belirterek, birkaç hafta içerisinde söz konusu piyasada istikrarı sağlayacaklarını, ellerinde başka enstrümanlar da olduğunu, adım adım ilerlediklerini söylemişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Sforza: A dan Z ye gıda oto elektronik vb de indirim olmalı 50 binlira etmeyecek araba 200 bin lira rakam yazılıyor satılıyor veya 600 binlik sıfır araç 1.500 milyona satılıyor döviz vs bahanesi ile bu fiyatlar rayiç bedel seviyesine getirilmeli.karaborsa düzenine yetkililer son vermeli vatandaş araba almayı kaf dağının ardı diye düşünmemeli vs vs Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • bedir arslan: her şey düzgün 2. el araba kaldı sıfırı geçmiyecekmiş ???? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Kamuran Sertkaya: sıfır fiyatının üzerinde 2. el otomobil alan varmı....varmı acaba böyle insanlar? Cevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
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Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni düzenlemeye göre, ikinci el otomobiller, sıfır liste fiyatının üstünde satılamayacak - Son Dakika


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