ILA Berlin Fuarı Sivil Havacılığın Sürdürülebilir Dönüşümünü Konuşuyor

Ekonomi

Berlin Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı (ILA Berlin), Almanya'nın başkenti Berlin'de, "sivil havacılığın sürdürülebilir dönüşümü" temasıyla ziyarete açıldı.

Messe Berlin tarafından Berlin- Brandenburg Havalimanı'ndaki (BER) Berlin Fuar Merkezi'nde 2 yılda bir düzenlenen, 30 ülkeden havacılık sektör temsilcisinin katıldığı ILA Berlin, 9 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuar, 7 Haziran'a kadar sadece ticari ziyaretçilere açık olacak. 8-9 Haziran günlerinde ise biletli herkes fuar alanına gelebilecek.

ILA Berlin, alanında Avrupa'nın en büyüğü olarak kabul ediliyor. Bu yıl 29 ülkeden yaklaşık 600 firmanın yer aldığı fuara Türkiye'den de 4 firma katılıyor.

Sürdürülebilirlik, yeni teknolojiler ve inovasyon açısından önde gelen ticaret fuarı ILA Berlin, uluslararası havacılık sektörü temsilcileri, politika yapıcılar, silahlı kuvvetler ve bilim insanları için bir buluşma yeri olarak biliniyor.

Bu yıl "Havacılık", "Uzay", "Savunma&Güvenlik", "Tedarikçiler", "Gelişmiş Hava Mobilite", "Yetenek Merkezi" ve "Start-up" başlıkları altında yapılan ILA Berlin, havacılık sektörünün tüm değer zincirini kapsarken, masaya yatırılan konular arasında iklim açısından sıfır emisyonlu havacılık, yeni hareketlilik, dijitalleşme, tedarik zincirinin istikrarı ve sivil havacılığın sürdürülebilir dönüşümü yer alıyor.

Fuarın bu yıl stratejik ortağı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu olurken, fuarın en büyük katılımcısının Alman Silahlı Kuvvetleri olması da dikkati çekiyor.

Bu arada, fuar süresince helikopterler, nakliye, sivil uçaklar ve savaş uçakları gösteri uçuşu yapacak. Gösterilerde savaş uçakları ve askeri helikopterlerin yanı sıra Airbus firmasının A321 ve A380 çift katlı yolcu uçağı ve A400 kargo uçağı da yer alıyor.

Fuarda, bir Alman firması tarafından üretilecek olan elektrikli hava taksinin prototopi de sergileniyor. Daha sessiz helikopterlerin yanı sıra Airbus'ın yeni Wingman konsepti de fuarda tanıtılıyor. Savaş uçaklarına eşlik etmek ve pilotlar için çok tehlikeli olan bölgelerde insansız uçmak üzere tasarlanan Wingman insansız hava aracı, otonom olarak uçan 16 metrelik dron bir jete benziyor. Wingman ayrıca Eurofighter savaş uçaklarınınkine benzer gizlilik özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlandı.

Rusya- Ukrayna Savaşı Avrupa'da bir dönüm noktası olarak kabul görürken, ILA'da askeri katılımcıların artması dikkati çekiyor.

Almanya 20 Eurofighter jeti daha sipariş verecek

Fuarın resmi açılışını yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın hava kuvvetlerini güçlendirmek ve kabiliyetlerini artırmak için 20 Eurofighter jeti daha sipariş edeceğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından ortaya çıkan yeni güvenlik sorunlarını çözmek için Alman hükümetinin savunma harcamalarını artırmaya başladığını hatırlatan Scholz, "Bu yasama döneminde, şu anda sırada olan 38 uçağa ek olarak 20 Eurofighter jeti daha sipariş edeceğiz. Ayrıca ihracat da dahil olmak üzere Eurofighter için daha fazla perspektif sunmaya kararlıyız." dedi.

Daha sonra fuar alanını gezen Scholz, uçak üreticileri yetkililerinden bilgi aldı.

Eurofighter jetleri, Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya tarafından bir konsorsiyum halinde ortaklaşa üretiliyor. Bu uçaklar hem hava savunma hem de hava saldırı rollerinde kullanılırken, Alman Hava Kuvvetleri'nin şu anda hizmette olan yaklaşık 138 Eurofighter uçağı bulunuyor.