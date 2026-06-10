İlk Denizüstü Rüzgar Enerjisi Toplantısı Mersin'de

Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) tarafından Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliğiyle ilk kez düzenlenecek 1. Denizüstü RES Limanlar Toplantısı yarın Mersin Ceyport Taşucu Limanı'nda gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, enerji sektöründe küresel ölçekte yaşanan dönüşüm, yeni yatırımlar ve teknolojik gelişmelerin sektöre etkileri ele alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Bozcaada, Edremit, Gökçeada ve Saros Körfezi'nin yeni deniz üstü (offshore) aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı sahaları olarak kamuoyuna açıklanmasıyla, sektörün büyüme potansiyeli ve stratejik önemi bir kez daha gündeme gelmişti. DÜRED'in toplantısında da yeni YEKA alanlarına ilişkin görüşler de paylaşılacak.

Ayrıca katılımcılar, rüzgar enerjisi sektörü adına geliştirilebilecek işbirlikleri, ortak projeler ve geleceğe yönelik hedefler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunacak.

DÜRED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Durak, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin 75 gigavat büyüklüğünde açık deniz rüzgar enerjisi potansiyeli olduğunu söyledi.

Durak, deniz üstü rüzgar enerjisinin karasal alanlarda inşa edilen rüzgar enerjisi santralleriyle kıyaslandığında daha maliyetli olabileceğini belirterek, "Deniz üstü rüzgar santralleri yüksek enerji üretimiyle söz konusu maliyeti dengeliyor. Biz de ilk kez gerçekleştireceğimiz liman toplantısında Türkiye'nin potansiyeli yanında liman olanaklarını da değerlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.