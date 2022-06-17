İlk servis İmamoğlu'ndan! İBB'nin ucuz fiyata yemek vereceği lokantanın açılışı resmen yapıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı Kent Lokantaları'nın ilki bugün Çapa'da açıldı. Lokantanın açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu gerçekleştirdi. İlk yemekler de İmamoğlu tarafından verildi.

ÖĞRENCİLERLE YEMEK YEDİ

İmamoğlu daha sonra bölgedeki üniversitelerden gelen öğrencilerle yemek yedi. Lokantada çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan İmamoğlu, "Bu lokantalarımızda ucuz ve sağlıklı yemek hizmeti vereceğiz. Bugün bölgedeki üniversite öğrencileriyle öğle yemeği yedik. Ekonomik zorluklara karşı dayanışma ve desteğimizi artıracağız" dedi.

FİYAT TARİFESİ BELLİ OLDU

Kent Lokantası'nın merakla beklenen fiyat tarifesi açılışla birlikte ortaya çıktı. Düğün çorbası, güveç, pirinç pilavı, haydari ve suyun yer aldığı menü 29 TL'den satıldı.

İşte menü:

İKİNCİ LOKANTA BAĞCILAR'DA

İmamoğlu ayrıca ikinci Kent Lokantası'nın Bağcılar'a açılacağını belirterek, şunları söyledi: "Her şeyi toparlandı. Şu anda çalışanıyla ilgili süreçler tamamlanmak üzere. Orada da kadın çalışanlarımız olacak. Ve ondan sonra Bağcılar şubesini de açacağız. İnşallah orada da bir öğle yemeğinde buluşmak dileğiyle. Diğer noktalarla ilgili arayışlarımızda sürüyor, sürecek. Özellikle eylül ayında, okulların başlama döneminde, üniversitelerin başlama döneminde, ekim ayında, daha etkin bir biçimde yeni yerleri de açacağımızı İstanbul'daki hemşerilerimize, halkımıza duyuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını da yine yemek tezgahı arkasında yanıtladı.