İlkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilerdeki buğday ve arpayı kuruttu - Son Dakika
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İlkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilerdeki buğday ve arpayı kuruttu

08.06.2022 11:47

İlkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilerdeki buğday ve arpayı kuruttu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: "Kıraç arazilerdeki hububatta zarar büyük" Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman'da, ilkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilere ekilen buğday ve arpanın...

İlkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilerdeki buğday ve arpayı kuruttu

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram:

"Kıraç arazilerdeki hububatta zarar büyük"

KARAMAN - Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman'da, ilkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilere ekilen buğday ve arpanın kurumasına neden oldu.

Karaman'da her yıl yaklaşık 1 milyon dekar alana ekimi yapılan hububatın 800 bin dekarına yakını kıraç arazilere ekiliyor. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, ilkbahar yağışların az olmasından dolayı gelişemeyerek kuruyan kıraç arazilerdeki buğday ve arpa tarlalarında incelemelerde bulundu.

"Kıraç arazilerdeki hububatta zarar büyük"

Mehmet Bayram, bereketli geçen bir kış mevsiminin ardından çitçinin umutla beklediği ilkbahar yağışlarının istenilen seviyede olmadığını belirterek, "Şuan hububatın en çok kıraç alana ekimi yapıldığı merkeze bağlı Kızılyaka köyündeyiz. Bu köyümüz ile civar köylerde hububat kıraç arazilere ekiliyor. Bölgenin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında düzenli yağış almamasından dolayı maalesef ekinlerin durumu biçer giremeyecek kadar çok kötü" dedi.

Bu köylerimizdeki çiftçilerin zor durumda olduğunu kaydeden Bayram, "Biliyorsunuz Karaman'da yaklaşık 1 milyon dekar alanda hububat ekimi yapılıyor. Bunun 700-800 bin dekarı kıraç araziye ekiliyor. Oda olarak bizler tüm köylerimizi tek tek gezerek ekim yapılan arazilerdeki mahsulleri en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla kıraç arazilere ekimi yapılan hububatta ilkbahar yağışlarının azlığından dolayı ciddi hasarlar var. Hasar tespiti için Tarım İl Müdürümüzle görüşmeler yapıyoruz. Bizlerde bir taraftan çiftçilerimizle irtibata geçerek tespit çalışmaları yürütüyoruz. Bu köyden örnekleme verirsek 5 bin dekar civarında kıraç arazide ekim yapılan bir köyümüz. Bakıp incelediğimiz de bu köyümüzde kıraç alanlara ekilen mahsulün yüzde 80'inde hasarlar var ve tarlaya biçer bile giremez durumda. Tarlaya biçeri sokmakta bir maliyet. Çiftçiler için bu yıl girdi maliyetleri oldukça yüksek. Gübre fiyatlarının durumu belli. Üreticilerimiz dönüm maliyeti 250 lira olan biçeri tarlaya sokup sokmamakta kararsız. Çünkü 5 bin dekar alandan 3 bin dekarına biçer giremeyecek kadar kötü olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"Odamız çiftçilerin sendikasıdır"

Karaman Ziraat Odası'nın çiftçilerin sendikası olduğunu ifade eden Mehmet Bayram, "Bizler oda olarak çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntı ve sorunları çözmek için bu görevi yapıyoruz. Çiftçilerimizin mağduriyetlerini ivedi bir şekilde İl Tarım ve Orman Müdürümüzle görüşerek aktardık. Onlarda bir çalışma yapacaklar. İlk düşüncemiz hızlı bir şekilde kıraç arazilerde hububatlarından verim alamayan zor durumda olan üreticilerimizin müracaat edip hasar tespiti yaptırmasıdır. Devletimizin her zaman olduğu gibi çiftçimizin yanında olacağını düşünüyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıllarda buna benzer sıkıntılar yaşadık. Özellikle bu yıl ki kuralık geçen yıldakinden de fazla. Yani kışımız çok güzel ama bahar yağışları hiç olmadığından dolayı çiftçimiz mağdur. Çiftçilerimizin yaralarının sarılmasıyla ilgili Ziraat Odası olarak devletimizin yetkililerine bu sıkıntıları ileterek çalışmalara başlayacağız. Tarım İl Müdürlüğümüz bununla ilgili ön raporlar hazırlayacak. Bizlerde bu yaşananları siyasetçilerimize anlatacağız" şeklinde konuştu.

Kızılyaka Köyü Muhtarı Halil İbrahim Demir ise, "Bu yıl ilkbahar yağılarının az olmasından dolayı kıraç araziye ekilen hububatımız gelişemeyerek kurdu. Şuan bu arazilere biçer bile giremez. Çiftçiler olarak mağduruz. Bu saatten sonra yapabileceğimiz de bir şey yok. Biçer 250 lira istiyor. Ne yapacağımız belli değil. Muhtemelen hayvanlara yem edilecektir başka çaresi yok" ifadelerini kullandı.

İlkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilerdeki buğday ve arpayı kuruttu
İlkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilerdeki buğday ve arpayı kuruttu
İlkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilerdeki buğday ve arpayı kuruttu
İlkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilerdeki buğday ve arpayı kuruttu
İlkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilerdeki buğday ve arpayı kuruttu
İlkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilerdeki buğday ve arpayı kuruttu
İlkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilerdeki buğday ve arpayı kuruttu
İlkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilerdeki buğday ve arpayı kuruttu
İlkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilerdeki buğday ve arpayı kuruttu

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlkbahar yağışlarının azlığı kıraç arazilerdeki buğday ve arpayı kuruttu - Son Dakika

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