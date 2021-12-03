İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar

Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde tarafından İBB'ye hediye edilen 1000 İstanbul Lalesi'nin sembolik dikimi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Emirgan Korusu'nda gerçekleştirildi. İmamoğlu ve Başkonsolos Uijterlinde'ye, dikim sırasında 4'ncü yaş doğum gününü kutlayan Hüma İnal da eşlik etti.

"HALK EKMEK BİZİM SORUMLULUK DUYGUSU YÜKSEK İŞTİRAKLERİMİZDEN BİR TANESİ"

İBB Başkanı İmamoğlu, etkinliğin ardından da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Halk Ekmek'in fiyatlarında bir artış olup olmayacağını ilişkin soru üzerine İmamoğlu "Halk Ekmek bizim sorumluluk duygusu yüksek iştiraklerimizden bir tanesi. Özellikle vatandaşın ihtiyacını çözme temelli bir bakışı var. O bakışla faaliyetlerine devam edecek" dedi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Zamdan önce mal tedarikinden ötürü bir şekliyle maliyetlerimizi kurtarmasa da süreci yürütebilecek durumdayız. Ancak tabii ki önümüzdeki yıl nasıl bir maliyetle karşı karşıya kalacağız bilmiyoruz. Sübvanse etmeyi elbette düşünürüz ve yaparız bunu, çekinmeyiz. Ama ne kadarını yapabiliriz, nasıl bir fiyat çıkabilir inanın bunu tahmin etmek güç. Niçin güç? Çünkü öyle anlık ve günlük fiyat değişikliği yaşayan bir ülke durumuna düştük ki, maliyet çıkartılamıyor. Ama bütün bunlara rağmen vatandaşımızı koruyacak sübvansiyonu yaparız. Ekmeğin maliyetini en aza indirecek şekilde bütün tedbirlerimizi alırız. Vatandaşımızın yanında oluruz, olmalıyız da."

"HALK EKMEK YOKSULLUK BAROMETRESİ OLDU"

Halk Ekmek'in ülkedeki yoksulluğun barometresi, tansiyonunu ölçen bir mekanizması haline geldiğini dile getiren İmamoğlu "Şu an ekonomik bir problemle sorunla karşı karşıya isek bunu ne yazık ki en acı bir şekilde bize gösteren kuyruklardan birisi ekmek kuyruğu. Bu birkaç yıldır Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılarda sıklıkla gördüğümüz bir durum. Şu anda da onu yaşıyoruz" dedi.

"GÖNLÜ KÖR, VİCDANI KÖR İNSANLAR"

Halk Ekmek kuyrukları ilgili "İBB fotoğraf çeksin dile mizansen yapılıyor" yorumlarının hatırlatılması üzerine İmamoğlu "Bu manzaraya, ne yazık ki hepimizin içini acıtan ve düşündüren görüntülere dönük bir kısım insanların yaptığı o kötü yorumlara da ben diyorum ki; gönlü kör, kalbi kör, vicdanı kör, siyaset için her şeyi konuşabilecek, her şeyi dile getirebilecek körlükte insanlar diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Başka hiçbir tarifi yok. O körlüklerini bir an önce bertaraf etsinler ve gözleri artık görsün gerçekleri. Gerçeklerle yorum yapsınlar. Birbirimize destek olalım. Ümitsizim bazı insanlardan ama onlar için dua ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.