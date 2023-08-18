İmamoğlu'ndan İBB'nin dış kredilerini onaylayan Bakan Şimşek'e teşekkür - Son Dakika

İmamoğlu'ndan İBB'nin dış kredilerini onaylayan Bakan Şimşek'e teşekkür

Son Güncelleme: 18.08.2023 12:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyulan dış kredilere Hazine'nin onay verdiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için bekledikleri dış kredilere Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in onay verdiğini duyurdu. İmamoğlu, Şimşek'e teşekkür etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Konu hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu söz konusu kredilerle yapılacak yatırımları şöyle sıraladı:

  • M7 Mahmutbey- Esenyurt Metrosu'nun yapımı
  • M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu/ 300 Metro Aracı
  • M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu/ 100 Metro Aracı
  • T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı/ 34 Tramvay Aracı
İmamoğlu'ndan İBB'nin dış kredilerini onaylayan Bakan Şimşek'e teşekkür

ŞİMŞEK VE URALOĞLU'NU ZİYARET ETMİŞTİ

İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etmişti.

Mehmet Şimşek, İmamoğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İmamoğlu'ndan İBB'nin dış kredilerini onaylayan Bakan Şimşek'e teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan İBB'nin dış kredilerini onaylayan Bakan Şimşek'e teşekkür - Son Dakika
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