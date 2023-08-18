İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için bekledikleri dış kredilere Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in onay verdiğini duyurdu. İmamoğlu, Şimşek'e teşekkür etti.
Konu hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu söz konusu kredilerle yapılacak yatırımları şöyle sıraladı:
İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etmişti.
Son Dakika › Ekonomi › İmamoğlu'ndan İBB'nin dış kredilerini onaylayan Bakan Şimşek'e teşekkür - Son Dakika