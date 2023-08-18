İmamoğlu'ndan İBB'nin dış kredilerini onaylayan Bakan Şimşek'e teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için bekledikleri dış kredilere Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in onay verdiğini duyurdu. İmamoğlu, Şimşek'e teşekkür etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Konu hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu söz konusu kredilerle yapılacak yatırımları şöyle sıraladı:

M7 Mahmutbey- Esenyurt Metrosu'nun yapımı

M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu/ 300 Metro Aracı

M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu/ 100 Metro Aracı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı/ 34 Tramvay Aracı

ŞİMŞEK VE URALOĞLU'NU ZİYARET ETMİŞTİ

İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etmişti.