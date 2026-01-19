IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika
Ekonomi

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

19.01.2026 13:58
IMF, Türkiye için 2025, 2026 ve 2027 büyüme tahminlerini yükseltti. IMF, Türkiye için 2025'te yüzde 4,1, 2026'da yüzde 4,2 ve 2027'de ise yüzde 4,1 büyüme bekliyor. IMF, geçen yıl ekim ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,7 büyümesini öngörmüştü.

IMF, küresel ekonomiye dair 2026 yılı büyüme öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Kurum, ticaret politikalarından kaynaklanan baskıların; yapay zeka başta olmak üzere teknoloji yatırımları, destekleyici mali ve parasal adımlar ile özel sektörün uyum kabiliyeti sayesinde dengelendiğine dikkat çekti. Bu çerçevede dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 büyümesi bekleniyor.

KÜRESEL GÖRÜNÜMDE TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Raporda, küresel enflasyonun önümüzdeki yıllarda kademeli şekilde gerilemesinin öngörüldüğü belirtilirken, ekonomik görünüme yönelik risklerin ise ağırlıklı olarak aşağı yönlü olduğu vurgulandı. Ticaret gerilimleri, jeopolitik tansiyonlar ve yapay zekaya bağlı piyasa dalgalanmaları risk unsurları arasında sıralandı.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTIRILDI

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinde de yukarı yönlü revizyona gitti. Buna göre Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2, gelecek yıl ise yüzde 4,1 oranında büyümesi bekleniyor. Bir önceki raporda bu oranlar her iki yıl için yüzde 3,7 olarak öngörülmüştü.

ABD VE AVRUPA EKONOMİLERİNDE DE REVİZYON

Raporda, ABD ekonomisinin bu yılki büyüme tahmini artırılırken, Avro Bölgesi için de sınırlı bir yukarı yönlü güncelleme yapıldı. Almanya ve Fransa gibi büyük Avrupa ekonomilerinde büyüme beklentilerinin kademeli şekilde iyileştiği kaydedildi.

ÇİN VE GELİŞEN EKONOMİLERDE FARKLI SEYİR

IMF, Çin ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme tahminini yükseltirken, gelecek yıla dair beklentisini aşağı çekti. Gelişmekte olan ülkelerde ise büyümenin genel olarak dirençli seyrini koruduğu ifade edildi.

Ekonomi

