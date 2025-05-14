İncesu OSB Demiryolu Hattı İncelemesi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu OSB iltisak hattı inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Çiçek proje hakkında yaptığı açıklamasında, "İncesu OSB ve Kayseri'de bulunan bütün sanayi kuruluşlarının ürünlerini doğrudan demiryolu bağlantısı olan İskenderun, Mersin, Samsun gibi limanlara ulaştıracak olan hat hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine can suyu olacak" dedi

Kayseri ekonomisine büyük katkılar sağlayacak olan hattın aynı zamanda sanayicileri rahatlatacağını belirten Vali Çiçek, "170 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan hattın altyapı çalışmaları İncesu Organize Sanayi Bölgesi tarafından, üst yapı çalışmaları da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılacak" diye konuştu.

Vali Çiçek'in yapmış olduğu ziyarete İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. - KAYSERİ