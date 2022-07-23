İncirin fiyatını gören vatandaşlar, poşetlerini geri bırakıyor

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Son olarak İstanbul Avcılar'da kilosu 159 lira 98 kuruşa satışa çıkan incirin fiyatını 15 lira 99 kuruş olarak gören bir vatandaş, kasada 320 lira istenince şaşkına döndü.

"İNCİRLERİ GERİ BIRAKTIM"

Aldığı incirleri kasada bırakmak zorunda kalan vatandaş ise kimliğini açıklamak istemeden yaşadıklarını anlattı. Son dönemde çok sayıda vatandaşın başına gelen olayın bu kez kendi başına geldiğini belirten semt sakini, "Markete gitmiştim. İncirdeki etiketi '15 lira 99 kuruş' gibi algılayıp 2 kilo tarttırdım. Ardından kasaya yöneldim. 320 liralık fiyatı görünce çok şaşırdım. Büyük bir şok yaşadım ve incirleri orada bıraktım" dedi.

Ortalama büyüklükteki, tartıda 82 gram ölçülen bir incirin fiyatı ise 13 lira 12 kuruşa denk geliyor.

KİRAZIN KİLOSU 100 LİRA

Ucuz olduğu inancıyla vatandaşların uğrak noktası olan İstanbul Mısır Çarşısı'ndaki fiyatlar da son günlerde şaşkınlık yaratıyor. Mısır Çarşısı'ndaki manavlarda kirazın kilogramı 100 lira, eriğin kilogramı ise 80 liralık fiyatlarıyla gündeme gelmişti.