İncirin fiyatını gören vatandaşlar, poşetlerini geri bırakıyor

Son olarak İstanbul Avcılar'da kilosu 159 lira 98 kuruşa satışa çıkan incirin fiyatını 15 lira 99 kuruş olarak gören bir vatandaş, kasada 320 lira istenince şaşkına döndü.
Aldığı incirleri kasada bırakmak zorunda kalan vatandaş ise kimliğini açıklamak istemeden yaşadıklarını anlattı. Son dönemde çok sayıda vatandaşın başına gelen olayın bu kez kendi başına geldiğini belirten semt sakini, "Markete gitmiştim. İncirdeki etiketi '15 lira 99 kuruş' gibi algılayıp 2 kilo tarttırdım. Ardından kasaya yöneldim. 320 liralık fiyatı görünce çok şaşırdım. Büyük bir şok yaşadım ve incirleri orada bıraktım" dedi.
Ucuz olduğu inancıyla vatandaşların uğrak noktası olan İstanbul Mısır Çarşısı'ndaki fiyatlar da son günlerde şaşkınlık yaratıyor. Mısır Çarşısı'ndaki manavlarda kirazın kilogramı 100 lira, eriğin kilogramı ise 80 liralık fiyatlarıyla gündeme gelmişti.
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