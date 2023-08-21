İngilizler, Rusya'nın Karadeniz planını yazdı: Türkiye ve Katar ile yeni bir anlaşmaya imza atacaklar - Son Dakika

İngilizler, Rusya'nın Karadeniz planını yazdı: Türkiye ve Katar ile yeni bir anlaşmaya imza atacaklar

İngilizler, Rusya\'nın Karadeniz planını yazdı: Türkiye ve Katar ile yeni bir anlaşmaya imza atacaklar
Son Güncelleme: 21.08.2023 12:59

Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatmamasının yankıları sürerken İngiliz medyasında dikkat çeken bir haber yer aldı. Rusya'nın Karadeniz planını yazan İngiliz Telegraph gazetesi, Moskova'nın Ukrayna'yı dışlayarak Türkiye ve Katar ile yeni anlaşmaya imza atmak istediğini öne sürdü. Haberde Macaristan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk temasın kurulduğu belirtildi.

1,5 yıldır süren Ukrayna- Rusya savaşı can almaya devam ederken, Moskova'nın Türkiye ve BM'nin öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatmaması yeni bir krize neden oldu. Tüm dünya anlaşmanın yeniden devreye alınarak küresel gıda krizinin önlemesini istiyor. Özellikle Afrika kıtasındaki kıtlığın önüne geçmek için anlaşmanın devam etmesi hayati önem taşıyor. Rusya'nın atacağı adım yakından takip edilirken İngiliz medyası Moskova yönetiminin Karadeniz planını yazdı. Haberlere göre, Rusya, Ukrayna'yı saf dışı bırakıp Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamak istiyor.

MACARİSTAN'DA TEMAS KURULDU

İngiliz Telegraph gazetesi konu hakkında dikkat çeken bir habere imza attı. Bölgedeki son gelişmeleri "Üst düzey Rus yetkili, Ukrayna'yı dışlayacak Karadeniz tahıl anlaşması görüşmelerinde" başlığı ile okurlarına duyuran gazete, Rusya'nın Türkiye ile yeni bir anlaşma için harekete geçtiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'da olduğunu hatırlatan İngiliz gazete, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin lideri Rustam Minnikhanov'un Macaristan'a gelerek Erdoğan'la temas kurduğunu yazdı.

TÜRKİYE VE KATAR MASAYA OTURULACAK

Haberde "Rusya'nın Tataristan bölgesi başkanının Katar ve Türkiye ile Afrika'ya tahıl ihracatını hızlandıracak bir anlaşma için devrede. Rus yetkili, Ukrayna'yı dışlayan olası yeni bir Karadeniz tahıl anlaşması için Macaristan'da görüşmeler yapıyor." denildi.

ALMANLAR DA SERVİS ETTİ

Bu gelişme Alman Bild gazetesinin de gündeminde yer aldı. Alman gazetesi, üç ülke arasında Karadeniz Girişimi'nin yerini alacak istişarelere atıfta bulundu. Bild'in resmi yazışmalara dayandırdığı haberine göre, Katar, Rusya ve Türkiye, Karadeniz anlaşmasının Moskova'nın çekilmesiyle sona ermesinin ardından yeni bir tahıl ihracatı anlaşması hazırlıyor.

Tahıl Koridoru, Karadeniz, Türkiye, Ukrayna, Katar, Rusya, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngilizler, Rusya'nın Karadeniz planını yazdı: Türkiye ve Katar ile yeni bir anlaşmaya imza atacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngilizler, Rusya'nın Karadeniz planını yazdı: Türkiye ve Katar ile yeni bir anlaşmaya imza atacaklar - Son Dakika
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