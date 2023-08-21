İngilizler, Rusya\'nın Karadeniz planını yazdı: Türkiye ve Katar ile yeni bir anlaşmaya imza atacaklar

1,5 yıldır süren Ukrayna- Rusya savaşı can almaya devam ederken, Moskova'nın Türkiye ve BM'nin öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatmaması yeni bir krize neden oldu. Tüm dünya anlaşmanın yeniden devreye alınarak küresel gıda krizinin önlemesini istiyor. Özellikle Afrika kıtasındaki kıtlığın önüne geçmek için anlaşmanın devam etmesi hayati önem taşıyor. Rusya'nın atacağı adım yakından takip edilirken İngiliz medyası Moskova yönetiminin Karadeniz planını yazdı. Haberlere göre, Rusya, Ukrayna'yı saf dışı bırakıp Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamak istiyor.

MACARİSTAN'DA TEMAS KURULDU

İngiliz Telegraph gazetesi konu hakkında dikkat çeken bir habere imza attı. Bölgedeki son gelişmeleri "Üst düzey Rus yetkili, Ukrayna'yı dışlayacak Karadeniz tahıl anlaşması görüşmelerinde" başlığı ile okurlarına duyuran gazete, Rusya'nın Türkiye ile yeni bir anlaşma için harekete geçtiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'da olduğunu hatırlatan İngiliz gazete, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin lideri Rustam Minnikhanov'un Macaristan'a gelerek Erdoğan'la temas kurduğunu yazdı.

TÜRKİYE VE KATAR MASAYA OTURULACAK

Haberde "Rusya'nın Tataristan bölgesi başkanının Katar ve Türkiye ile Afrika'ya tahıl ihracatını hızlandıracak bir anlaşma için devrede. Rus yetkili, Ukrayna'yı dışlayan olası yeni bir Karadeniz tahıl anlaşması için Macaristan'da görüşmeler yapıyor." denildi.

ALMANLAR DA SERVİS ETTİ

Bu gelişme Alman Bild gazetesinin de gündeminde yer aldı. Alman gazetesi, üç ülke arasında Karadeniz Girişimi'nin yerini alacak istişarelere atıfta bulundu. Bild'in resmi yazışmalara dayandırdığı haberine göre, Katar, Rusya ve Türkiye, Karadeniz anlaşmasının Moskova'nın çekilmesiyle sona ermesinin ardından yeni bir tahıl ihracatı anlaşması hazırlıyor.