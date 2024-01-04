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İngiltere'de Hizmet Sektörü 2023 Aralık Ayında Beklentinin Üzerinde Büyüdü - Son Dakika
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İngiltere'de Hizmet Sektörü 2023 Aralık Ayında Beklentinin Üzerinde Büyüdü

S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi 53,4'e yükselerek son 6 ayın en hızlı artışını gösterdi. Geçen yılın kasım ayında 50,9 olarak kaydedilen PMI verisi, ekonomistlerin beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektöründeki büyüme, müşteri talebindeki artış ve küresel ekonomideki iyileşme beklentilerine bağlanmaktadır.

İngiltere\'de Hizmet Sektörü 2023 Aralık Ayında Beklentinin Üzerinde Büyüdü
04.01.2024 - 16:56,
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İngiltere'de hizmet sektörü, 2023 yılı Aralık ayında beklentinin üzerinde büyüdü.

S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamada, ülkede hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 53,4'e yükselerek son 6 ayın en hızlı artışını gösterdiği bildirildi.

Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi bir önceki ay (geçen yılın kasım ayı) 50,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekonomistlerin beklentisi, aralık ayında hizmet sektörü PMI verisinin 52,7 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü büyüme, altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

S&P Küresel Araştırmalar Direktörü Tim Moore, yaptığı değerlendirmede, "Hizmet sektöründe müşteri talebindeki artış, 2024 yılında küresel ekonomide iyileşme ve borçlanma maliyetlerinin önümüzdeki dönemde düşeceği yönündeki beklentilere bağlandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Aralık, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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