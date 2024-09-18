IPARD III Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

IPARD III Toplantısı Gerçekleşti

IPARD III Toplantısı Gerçekleşti

Serik'te yapılan toplantıda, IPARD III programı kapsamında 3 milyon avroya kadar hibe verileceği açıklandı.

18.09.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik'te "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

ANTBİRLİK Serik Kooperatif salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Serik Kaymakamı Cemal Şahin, IPARD III programı kapsamında, projelere 3 milyon avroya kadar hibe dağıtılacağını söyledi.

Kaymakamlık olarak projeli çalışmalara ağırlık vermeye çalıştıklarını belirten Şahin, "Hem yerel kaynaklar hem de Avrupa Birliği destekli alanlarda projeli çalışmak istiyoruz. Üreticimize destek olmak istiyoruz. Onun yanında olmak istiyoruz." dedi.

TKDK Isparta İl Koordinatörü Süleyman Gülcü de Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye'ye tahsis edilen fonlarla, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok sektörde yüzde 50'den yüzde 75'e kadar hibe ile destek veren bir kurum olduklarını söyledi.

Gülcü, IPARD programını 81 ile yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, "Bu sene içerisinde 248 milyon Avroluk bir çağrı takvimi ilan ettik. İlk çağrımızı meyve sebze işleme, et işleme, süt işleme sektörlerindeydi. Onu tamamladık. Antalya'dan da 25 proje aldık. Yaklaşık bu projelerin yatırım tutarları 530 milyon lirayı buluyor." dedi.

Gülcü, sene sonuna kadar 248 milyon Avroyu kullandırmak için proje kabulünü sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Avrupa Birliği, Cemal Şahin, antalya, Isparta, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IPARD III Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes, yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan “Türkiye“ detayı Herkes, yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan "Türkiye" detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:35:50. #1.12#
SON DAKİKA: IPARD III Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement