İpsala Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İpsala Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler, Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. İpsala Sınır Kapısı'nda araçlar için işlem yapan memurlar çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yunanistan'ın yoğunluğa yanıt verememesi nedeniyle zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.

14.06.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler, Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Yunanistan'a giden Volkan Özkan, AA muhabirine, bayram tatilini ailece Dedeağaç kentinde geçireceklerini söyledi.

İlk kez yurt dışına çıktığını belirten Özkan, "Her şey çok güzel, şu anda bir sıkıntımız yok, işlemlerimizin yapılmasını bekliyoruz. Bizim sınır kapısında bir problem yok, hızlı ilerliyoruz ancak Yunanistan sınır kapısı yetersiz kalıyor." dedi.

İstanbul'dan Yunanistan'a giden Ayşen Pelin Sel de bayramı komşu ülkenin Dedeağaç ve Atina kentlerinde geçireceğini, tatilde denize girip, kültürel alanları ve müzeleri gezeceğini kaydetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden Yunanistan'a giden Hüseyin Aygün ise Selanik ve Atina'ya gideceklerini, oğlunu da oradan çalıştığı ülkeye uğurlayacaklarını anlatarak, "Hem tatil yapacağız hem de oğlumu yolcu edeceğiz. Ailece güzel bir Kurban Bayramı tatili olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bursa'dan Yunanistan'a giden Ali Nevzat Sezen, Dedeağaç'ta ev kiraladığını, denize girip tatilin tadını çıkarmayı planladığını söyledi.

İpsala Sınır Kapısı'nda araçlar için işlem yapan 4 peronda memurlar çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yunanistan'ın yoğunluğa yanıt verememesi nedeniyle zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yunanistan, Edirne, Tatil, Ulaşım, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İpsala Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 19:25:08. #1.11#
SON DAKİKA: İpsala Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement