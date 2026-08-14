Irak'tan Petrol İhracatında Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'tan Petrol İhracatında Artış

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak, petrol ihracatını ağustos başından beri günlük 2 milyon varile ulaştırdı, hedefleri büyütüyor.

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudeyr, ülkenin petrol ihracatının ağustos ayının başından bu yana günlük 2 milyon varile ulaştığını, temmuzda ise yaklaşık 49 milyon varil petrol ihraç edildiğini bildirdi.

Irak resmi ajansı INA'ya göre Hudeyr, Basra Valisi Esad el-İydani ile Feyha Petrol Sahası'ndaki merkezi gaz işleme tesisinin açılışı dolayısıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hudeyr, ham petrol taşıyan 4 tankerin bulunduğunu belirterek, Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), Basra Petrol Şirketi ve diğer şirketlerdeki personelin ihracatı artırmak için "olağanüstü çaba" gösterdiğini söyledi.

Irak bütçesinin yüzde 85'ten fazlasının petrol ihracatına dayandığına işaret eden Hudeyr, ihracat kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Irak'ın petrol üretimi, İran'a karşı ABD-İsrail savaşı nedeniyle yaklaşık yüzde 60 azalarak savaş öncesindeki günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile gerilemiş, özellikle nisan, mayıs ve haziranda düşük seviyelerde seyretmişti.

Üretim temmuz ve ağustosta yeniden toparlanmaya başlamıştı.

Petrol ihracatında yeni güzergahlar

Hudeyr, petrol ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesine ilişkin de ABD'li Chevron ile Katarlı UCC şirketlerinin yer aldığı bir konsorsiyumun, ülkenin güneyindeki Basra'dan kuzeydeki Fişhabur'a uzanacak petrol boru hattını inşa edeceğini açıkladı.

Hadise'den Suriye'nin Banyas kentine uzanan başka bir boru hattının da planlandığını belirten Hudeyr, hükümetin stratejisinin petrol ihracatında birden fazla güzergah kullanılması olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın Irak için önemli ihracat güzergahlarından biri olmaya devam edeceğini aktaran Hudeyr, Türkiye'nin güneyindeki Ceyhan Limanı ile Suriye'deki Banyas Limanı'nın da alternatif çıkış noktaları arasında yer aldığını kaydetti.

Basra-Fişhabur hattının petrolün rafinerilere ulaştırılmasını sağlayacağını ve Ceyhan Limanı üzerinden ihracatın artırılmasına katkıda bulunacağını söyleyen Hudeyr, projenin geçmişte planlandığını ancak mali koşullar nedeniyle ertelendiğini belirtti.

Hudeyr, Petrol Bakanlığının söz konusu projeyle birlikte üretim ve ihracat altyapısının modernize edilmesi, gelirlerin artırılması ve istihdam yaratılmasına yönelik projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Gazda "kendi kendine yetme" hedefi

Irak Petrol Bakanı Hudeyr, doğal gaz alanında da ülkenin kendi kendine yeterliliğe ulaşması ve üretim ile ihracat kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Feyha Petrol Sahası'nda açılan merkezi gaz işleme tesisinin günlük 130 milyon fitküp kapasiteye sahip olduğunu belirten Hudeyr, sahanın petrol üretim kapasitesinin ise günlük 100 bin varil olduğunu aktardı.

Hudeyr, UEG şirketinin Irak'ın güneyindeki Feyha Petrol Sahası, Siba Gaz Sahası ve El Fav olmak üzere 3 sahada yatırım yaptığını belirtti.

Fav bölgesindeki ilk arama çalışmalarının petrol ve doğal gaz varlığına işaret ettiğini dile getiren Hudeyr, olası rezervlerin miktarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Yaklaşık 145 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervine sahip Irak, dünyanın önde gelen petrol üreticileri ve ihracatçıları arasında yer alıyor.

ABD, İran'la yürüttüğü müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından 13 Nisan'dan bu yana Hürmüz Boğazı çevresindekiler dahil İran limanlarına abluka uyguluyor.

İran ise Hürmüz Boğazı'nı kapatarak gemilerin yalnızca kendi koordinasyonuyla geçişine izin verirken, 8 Nisan'dan bu yana aralıklarla devam eden ateşkesin kalıcı bir anlaşmaya dönüşmemesi halinde çatışmaların yeniden tırmanabileceği endişesi sürüyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşta Tahran yönetimine göre 3 binden fazla kişi hayatını kaybederken, İran'ın İsrail ve bölgedeki Arap ülkelerine yönelik saldırılarında da bazı ABD ve İsrail vatandaşları yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ağustos, Enerji, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Irak'tan Petrol İhracatında Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum’da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor Erzurum'da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor
Rojin Kabaiş’in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin’in yanına gidersin Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı
ABD, Orta Doğu’ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37’ye yükseldi Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi

16:33
Aziz Yıldırım’ın 2 milyar TL’lik dev yatı Bodrum’da görüntülendi
Aziz Yıldırım'ın 2 milyar TL'lik dev yatı Bodrum'da görüntülendi
16:19
Peş peşe istifalara İYİ Parti liderinden sert mi sert mesaj
Peş peşe istifalara İYİ Parti liderinden sert mi sert mesaj
16:12
UltrAslan’da kriz büyüyor Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin’e küfürlü sözler
UltrAslan'da kriz büyüyor! Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin'e küfürlü sözler
15:41
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
15:26
Hatay Kumlu’da vahim iddialar Bakan Tekin’e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 17:20:47. #7.12#
SON DAKİKA: Irak'tan Petrol İhracatında Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.