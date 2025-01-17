Irak, Türkiye'nin Zeytin İhracatında Başı Çekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Irak, Türkiye'nin Zeytin İhracatında Başı Çekiyor

Irak, Türkiye\'nin Zeytin İhracatında Başı Çekiyor

2024 zeytin ihracat sezonunun ilk çeyreğinde Irak, en fazla zeytin alan ülke oldu.

17.01.2025 09:24
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Türkiye'nin 1 Ekim 2024'te başlayan zeytin ihracat sezonunun ilk çeyreğine en fazla siyah ve yeşil zeytin satılan ülke Irak oldu.

Zeytinde ihracat sezonu 1 Ekim'de başlıyor sonraki yılın 30 Eylül'ünde sona eriyor. Bu çerçevede, 1 Ekim 2024'te başlayan ihracat sezonunun ilk çeyreğinde Türkiye'nin siyah zeytin ihracatı17 bin 498 tondan yüzde 23 artışla 21 bin 525 tona, değer olarak da yüzde 23 yükselerek 54 milyon 711 bin dolara çıktı.

Siyah zeytin ihracatında ilk sırada Irak geldi. Bu ülkeye ihracat miktarda 4 bin 200 tondan 5 bin 173 tona değerde ise 7 milyon 743 bin dolardan 10 milyon 406 bin dolara çıktı. Irak'a miktarsal olarak ihracat yüzde 23, değer olarak yüzde 34 artış gösterdi.

İkinci sırada gelen Romanya'ya ihracat yüzde 45 artışla 4 bin 362 tona, değerde de yüzde 22 yükselişle 7 milyon 535 bin dolara ulaştı.

Üçüncü sıradaki Almanya'ya ihracat ise yüzde 7 yükselişle 3 bin 468 tona tona çıktı. Değer olarak ise 12 milyon 223 bin dolardan 14 milyon 295 bin dolara yükseliş oldu.

Yeşil zeytinde ise sezonun ilk 3 ayında ihracat yüzde 28 artarak 5 bin 607 tona, değerde yüzde 39 artarak 14 milyon 890 bin dolara yükseldi.

Bu kategoride de Irak ilk sırada yer aldı. Irak'a yüzde 77 artışla bin 186 ton yeşil zeytin ihracatından sağlanan gelir yüzde 89 yükselerek 2 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşti.

Geçen sezon ilk sırada yer alan Almanya, bu sezon en fazla yeşil zeytin ihracatı yapılan ikinci ülke oldu. Almanya'ya ihracat yüzde 4 artarak 770 tona çıkarken 2 milyon 555 bin dolarlık gelir sağlandı.

ABD'ye ihracat da yüzde 61 artarak 400 tona çıktı. Bu ülkeye ihracattan sağlanan gelir yüzde 89 artarak 1 milyon 207 bin dolara ulaştı.

Zeytinyağı ihracat sezonu ise 1 Kasım'da başladı ve ilk 2 ayında miktar olarak yüzde 101 artarak 16 bin 86 tona çıktı. Değerde ise yüzde 53 artışla 86 milyon 405 bin dolara çıktı.

Zeytinyağı ihracatında ilk sırada 7 in 520 tonla ABD, bin 811 tonla İtalya, bin 224 tonla İspanya sıralandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Irak, Türkiye'nin Zeytin İhracatında Başı Çekiyor - Son Dakika

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