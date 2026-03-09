İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir - Son Dakika
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
09.03.2026 20:05
İran\'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
ABD-İsrail'in saldırıları karşısında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması uluslararası petrol ve doğal gaz fiyatlarını artırmaya başladı. Wall Street Journal'da yayınlanan bir analize göre, dünya petrol ticareti için hayati önemi bulunan Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması halinde, petrol fiyatları varil başına 215 dolarlık rekor seviyeyi aşabilir.

Wall Street Journal'a göre, Hürmüz Boğazı uzun süre kapalı kalırsa, petrol fiyatları varil başına 215 dolarlık rekor seviyeyi aşabilir.

PETROL FİYATLARI ARTIYOR

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran, küresel enerji ticaretinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapattı. Bölgede askeri gerilimin tırmanmasıyla birlikte dünya petrol sevkiyatı durma noktasına gelirken, Brent petrol fiyatları piyasaların açılmasıyla birlikte sert bir yükselişe geçti. Enerji koridorunun kapanması, küresel piyasalarda büyük bir arz endişesi yarattı.

WSJ: 215 DOLARI AŞABİLİR

Wall Street Journal'da yayınlanan son analize göre, boğazın uzun süre kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının varil başına 215 dolarlık tarihi rekoru aşabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, sevkiyatın normale dönmemesi durumunda sadece akaryakıt fiyatlarının değil, küresel enflasyonun da kontrol edilemez bir noktaya ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır.

Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

20:27
SON DAKİKA: İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir - Son Dakika
