İranlı turistlerin yeni gözdesi Van Gölü sahilleri oldu! Ayda 2 kez geliyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

İranlı turistlerin yeni gözdesi Van Gölü sahilleri oldu! Ayda 2 kez geliyorlar

26.09.2022 10:41

Doğal ve tarihi güzellikleri bir arada bulundurması ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla bilinen Van, bu yıl da İranlı turistlerin gözdesi oldu. Güzelliğiyle adeta büyüleyen Van Gölü'nün sahilleri turistlerle dolup taşıyor. İranlı turistler, bir taraftan alışveriş yapıyor, diğer yandan Van Gölü'nün sahillerinde güzel vakit geçiriyor. Turistler Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Tarihi güzellikleri ile ön plana çıkan Van, bu yıl da İranlı turistlerin akınına uğradı. Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak kente gelen İranlı turistler, şehri hayranlıkla geziyor. Sahillerde de güzel vakit geçiren İranlı turistlerin Van, gözde duraklarından oluyor.

EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ülkelerindeki tatil günlerini Van'da geçiren İranlı turistler, bir taraftan alışveriş yaparken, diğer yandan Van Gölü'nün sahillerinde güzel vakit geçiyor. Hem tatil hem de alışveriş için Van'ı tercih eden İranlı turistler, Edremit ilçesindeki sahilde gezdi. İranlı turistler, gezileri sırasında Van Gölü'ne karşı özçekimler yaparak anı ölümsüzleştiriyor.

İranlı turistlerin adresi Van Gölü sahilleri oldu

"AYDA İKİ KEZ VAN'A TUR DÜZENLİYORUZ"

İranlı tur rehberi Mina Amiri, turistbirlikte geldiği 25 kişilik kafileyle Van'da güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Van Gölü'nde geziler düzenlediklerini ve tekneyle gezdiklerini ifade eden Amiri, "Bizimle gelen kafilemiz Van'da Akdamar Adası ve kedi evini de görüyor. Ayda iki kez Van'a tur düzenliyoruz. Her turda 25 kişilik kafile bize eşlik ediyor. Van'ı çok seviyorum. Van çok güzeldir. Vanlılar tarafından hürmet görüyoruz. 4 günlük programımızda istedim ki bu güzellikleri ve Akdamar Adasını görsünler" dedi. Van'da güzel vakit geçirdiklerini dile getiren bir diğer İranlı turistler ise Van'ın ve Van Gölü'nün çok güzel olduğunu söyledi.

İranlı turistlerin adresi Van Gölü sahilleri oldu
YORUMLAR
500
Van'da kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için yürüyor Van'da kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için yürüyor Van'da internetten satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu Van'da internetten satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu
Kaynak: İHA

alışveriş, Van Gölü, Saray, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İranlı turistlerin yeni gözdesi Van Gölü sahilleri oldu! Ayda 2 kez geliyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:41 İranlı turistlerin yeni gözdesi Van Gölü sahilleri oldu! Ayda 2 kez geliyorlar
10:37 3 kişinin dövüldüğü gece kulübüne 2. saldırı! Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
10:22 Rihanna, Superbowl Halftime Show'da sahne alacak
10:12 Ümit Özdağ'dan şaşırtan Süleyman Soylu paylaşımı: Görevden alınması mümkün görünmüyor
10:06 Dünkü facia sonrası masaları yumruklayan Hamit Altıntop: Ben sorumluyum ya, biz hocayla devam ediyoruz
09:55 Bill Gates öleceği tarihi açıkladı
09:51 Stefan Kuntz'un A Milli Takım yolculuğu bitiyor mu? Alman hoca hakkında ortaya atılan iddia şaşırttı
09:43 Fatih'te feci kavga! Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
09:40 Mutfak alışverişi yapacak, evi temizleyecek! Tesla'nın insansı robotu 30 Eylül'de tanıtılacak
09:39 İtalya'nın çiçeği burnunda başkanı Meloni'nin, geçmişte Macron'a söylediği sözler gündem oldu: Bize ders vermeye kalkma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 10:47:28. #1.13#
SON DAKİKA: İranlı turistlerin yeni gözdesi Van Gölü sahilleri oldu! Ayda 2 kez geliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement