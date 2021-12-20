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İranlı turistlerle Van ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağlandı - Son Dakika

İranlı turistlerle Van ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağlandı

20.12.2021 16:42

İranlı turistlerle Van ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağlandıVAN Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Kapıköy Gümrük Kapısından giriş yapan İranlı turist sayısı ve harcamalara yönelik yaptığı açıklamada, "Kasım ayında şehrimize 18 bin...

İranlı turistlerle Van ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağlandı

VAN Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Kapıköy Gümrük Kapısından giriş yapan İranlı turist sayısı ve harcamalara yönelik yaptığı açıklamada, "Kasım ayında şehrimize 18 bin İranlı turist giriş yaptı. Bununda bize getirisi 100 milyon lira civarındadır" dedi.

Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı, korona virüs salgını nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs 2021'de Türkiye tarafından açıldı, ancak İran tarafının kapılarını açmaması nedeniyle turistler, ülkeye giriş yapılamamıştı.

İran tarafından da Kasım ayı itibariyle kapılarının açılması sınır kapısında hareketlilik oluşturdu. Sınır kapısının karşılıklı açılmasıyla sadece Kasım ayında kapıdan 17 bin 344 turist giriş yaptı. Aralık ayında 15 günlük süre içinde ise 7 bin 42 turist giriş yaptı. Günlük ortalama 500 İranlı turist kentte gelirken, şu ana kadar 100 milyon TL harcama yapıldığı belirtildi.

"Günlük 10 bin turist bekliyoruz"

İHA muhabirine konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, kentin kasım ayı içerisinde İranlıların yoğun gelişine tanıklık ettiğini belirtti. Bir ayda yaklaşık 18 bin İranlı turistin şehre giriş yaptığını ifade eden Başkan Yardımcısı Çeliktaş, "Bu da bizi sevindirdi, esnafımızı mutlu etti. Kapıların bu şekilde açık kalması ve 7 gün 24 saat esaslı çalışması durumunda ilimize günlük olarak gelecek olan İranlı sayısı ortalama 10 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ancak kapıların 7-8 saat çalışması nedeniyle kısıtlama, yoğunluk meydana geliyor ve bu nedenle biz de beklenen giriş sayısına ulaşamıyoruz" diye konuştu.

"İranlılar şehrimizi bir marka şehir olarak görüyor"

Turizmin tabana yayılan bir sektör olması nedeniyle kentin turiste ihtiyacı olduğunu dile getiren Çeliktaş, "Şehrimizin yüzde 63'ü otel, kafe ve restoran gibi alanlarda hizmetin ağırlıklı olduğu ve yatırımın olduğun bir il konumunda. Bu yatırımlar ve kentimizin de güzellikleriyle birlikte İranlılar şehrimizi seviyor ve biz de aynı şekilde İranlıları çok seviyoruz. İranlılar şehrimizi bir marka şehir ve yıldız şehir olarak görüyorlar" şeklinde konuştu.

"Getirisi 100 milyon lira civarında"

Sadece Kasım ayında şehre 18 bin İranlı turistin giriş yaptığının altını çizen Çeliktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun da bize getirisi 100 milyon lira civarındadır. Bu da tabana yayılan bir gelir. Bir turist ilk geldiği zaman ilk başta ulaşım sektörü faydalanıyor bu durumda, daha sonra otel, konaklama, tekstil ve buna benzer hizmet sektörü faydalanıyor. Her kesimi tamamen ilgilendiren bir kaynak olduğu için bu anlamda esnaflarımızın yüzü gülüyor."

İranlı turistlerle Van ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağlandı
İranlı turistlerle Van ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağlandı
İranlı turistlerle Van ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağlandı
İranlı turistlerle Van ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağlandı
İranlı turistlerle Van ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağlandı
İranlı turistlerle Van ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağlandı
İranlı turistlerle Van ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağlandı
İranlı turistlerle Van ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağlandı

Türkiye, turist, Kasım, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İranlı turistlerle Van ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağlandı - Son Dakika Ekonomi


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