İrfaniyeli çiftçilere tarım eğitimi - Son Dakika
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İrfaniyeli çiftçilere tarım eğitimi

01.06.2022 10:47
İrfaniyeli çiftçilere tarım eğitimi

Nilüfer Belediyesi'nin İrfaniye Mahallesi'nde organize ettiği eğitim çalışmasında Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, üreticilere gübreleme, bitki besleme, toprak ve bitki analizleri konusunda önemli bilgiler verdi.

Nilüfer Belediyesi'nin İrfaniye Mahallesi'nde organize ettiği eğitim çalışmasında Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, üreticilere gübreleme, bitki besleme, toprak ve bitki analizleri konusunda önemli bilgiler verdi.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün, üretici ve üretici adaylarına yönelik budamadan gübreleme ve bahçe bakımına kadar birçok alanda düzenlediği eğitimler, yoğun bir şekilde devam ediyor. Genellikle Akçalar Mahallesi'nde bu amaçla kurulan Çiftçi Evi'nde yapılan eğitim çalışması bu kez, İrfaniye Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nden Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, katılımcılara gübreleme ve bitki besleme, toprak ve bitki analizleri konusunda önemli bilgiler verdi. "Sağlıklı ürün yetiştirmek için sağlıklı toprak gerekir" diyen Doç. Dr. Aşık, üreticilere toprak analizi yaptırmaları konusunda tavsiyede bulundu. Hayvan gübresi kullanmanın topraktaki diğer besin elementleri için büyük faydası olduğunu söyleyen Aşık, hangi gübrenin ne kadar, ne zaman ve nasıl verileceğinin önemli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Aşık, "Toprağın özelliklerini bilmeden fazla gübreleme yapmak, ekonomik açıdan size zarar verir. Gereğinden fazla ve bilinçsiz şekilde gübreleme yapmak, bitki gelişimini olumsuz şekilde etkiler. Toprakta tüm öteki bitki besin elementleri optimum düzeyde bulunsalar bile bunlardan birinin noksanlığı ya da yokluğu halinde, topraktan kaldırılan ürün miktarını bu minimumdaki besin maddesi belirler. Bu yüzden toprak analizi yaptırmanızda büyük fayda var. Çok gübreleme yapmak, çok ürün alacağınız anlamına gelmez. Toprakların korunması, tarım ve gıdanın sürdürülebilir kılınması için devlet, çiftçi, sanayici, tüketici, sivil toplum kuruluşları kısacası herkes sorumluluğunu bilmeli ve gelecek için toprağa sahip çıkmalı" diye konuştu.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen eğitim buluşmasında İrfaniyeli üreticiler de, merak ettikleri sorulara yanıt buldular ve yaşadıkları sorunların çözüm önerilerini de Doç. Dr. Aşık'tan detaylı bir şekilde aldılar.

Nilüfer Belediyesi'nin, tarımsal üretim alanındaki eğitim çalışmaları bundan sonra da hem Çiftçi Evi'nde, hem de farklı kırsal mahallelerde devam edecek. - BURSA

İrfaniyeli çiftçilere tarım eğitimi
İrfaniyeli çiftçilere tarım eğitimi

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Kaynak: İHA

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