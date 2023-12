İş arayan mezunlar fabrikaların ihtiyacına göre eğitilecek

'Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir Projesi' kapsamında iş arayan mezunlar bir araya geldi

SAMSUN - Avrupa Birliği destekli "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir Projesi" kapsamında sektör temsilcileri ile iş arayan mezunlar bir araya geldi.

Meslek lisesi, meslek yüksekokulu ya da fakültelerin uygun bölümlerinden mezun 60 kişinin bölge sanayi kuruluşlarında istihdam edilmelerinin sağlanması hedefiyle yola çıkılan "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir (This Youth Can Do A Good Job) Projesi" kapsamında, sektör temsilcileriyle buluşma programı Samsun'da bir otelde düzenlendi. "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET)" kapsamında hazırlanan projeyle Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliğinin bütçesi 333 bin 53 euro olarak belirlendi.

80 günlük eğitimi tamamlayanların istihdamını artırmak amacıyla Türkiye İş Kurumu ile birlikte çalışılacak. Ayrıca programa katılan öğrencilere günlük 10 euro harçlık verilecek. 5 Ocak 2024'te başlayacak derslerde kurslara katılacak öğrencilere yenilenebilir enerji, bilgisayar destekli tasarım ve üretim ile endüstriyel otomasyon ve bakım alanlarında eğitim verilecek.

Programın açılışında konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, projenin amacının, iş arayan mezunları fabrikaların ihtiyaçları doğrultusunda eğitmek olduğunu söyledi.

"Amacımız, nitelikli elemanların istihdamına yönelik çalışmalarını artırmak"

Gençlerin istihdama katılımlarını arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Cenk Gezegin, "3 ana arter belirledik. Bunlar da hem güncel hem de trend olan nitelikli elemanların yetiştirilmesiyle ilgili bölümler. 1.'si yenilenebilir enerji, 2.'si endüstriyel otomasyon, 3.'sü de bilgisayar destekli tasarım ve imalat konularında. Hem mesleki bilgi ve becerisi hem de tecrübesi artırılmış bu gençlerin proje kapsamının sonrasında istihdam edilebilirliğinin artırılmasına yönelik bir çalışma. 80 gün boyunca kursiyerlerimize günlük 10 avro cep harçlığı ödemeleri gerçekleştirilecek, sigortaları da yine proje kapsamında yapılacak. Toplantımızın amacı, bu vermiş olduğumuz eğitimler kapsamında bölgemizdeki özel sektör temsilcilerinin, firmaların bize faaliyetlerimizde ne gibi destekler vereceğiyle ilgili bir görüşme sağlamak. Amacımız üniversite sanayi iş birliğinin artırılması ve projemizin yetişen bu nitelikli elemanların istihdamına yönelik çalışmalarını artırmak" dedi.

Program, konuşma ve sunumların ardından soru-cevap kısmıyla sona erdi. Programa ayrıca Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ünal Kaya, Türkiye İş Kurumu Samsun İl Müdürü Gökhan Dürümlü, KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.