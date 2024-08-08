İş Bankası, 100. kuruluş yıl dönümünde aktif büyüklüğünü artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası, 100. kuruluş yıl dönümünde aktif büyüklüğünü artırdı

Türkiye İş Bankası, 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2024 yılında, aktif büyüklüğünü yüzde 17,6 artırarak 2,9 trilyon TL'ye yükseltti. Banka, finansal başarılarıyla ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

08.08.2024 09:44
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Türkiye İş Bankası, 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2024 yılında, haziran ayı itibarıyla aktif büyüklüğünü yıl sonuna göre yüzde 17,6 artışla 2,9 trilyon TL'ye yükseltti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ilk yarı finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuruluşunda üstlendiği milli ekonomiyi destekleme rolünü 100 yıldır yerine getiren Bankamız, ülkemizin sadece ekonomik kalkınmasına değil, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik çalışmalarını da samimiyetle sürdürüyor. Eğitim, çevre, kültür-sanat, spor ve bilim alanlarında hayata geçirdiğimiz, geleceğe iz bırakacak çok sayıda proje ile 100. yıl heyecanımızı ülkemizle paylaşıyoruz. Sağlam finansal yapımızın desteği ile sağlıklı büyüme stratejimizi kararlılıkla uygulayarak 'Geleceğin Bankası' vizyonuyla ikinci yüzyılımızda da ülkemiz için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Bankanın haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 1,4 trilyon TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 501,8 milyar TL'ye ulaşarak, ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,9 trilyon TL oldu.

Yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet sunumuyla tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan İş Bankası'nın toplam mevduat hacmi, Haziran 2024 döneminde 1,8 trilyon TL olarak gerçekleşti. TP mevduat hacmi ise yılsonuna göre yüzde 16,4 oranında artarak 1 trilyon TL'ye yükseldi.

YURT DIŞI KAYNAKLA KOBİ'LER, KADIN GİRİŞİMCİLER VE YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEKLENİYOR

Uluslararası piyasalarda haziran ayında, 562,7 milyon Euro ve 442 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin eden banka, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Banka ayrıca, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında yaklaşık 360 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağladı. İş Bankası, söz konusu kaynaklarla KOBİ'leri ve KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini, ekonomide yeşil dönüşümü ve kadın girişimcileri destekliyor.

İŞGPT İLE YAPAY ZEKADA YERELLEŞME ÖRNEĞİ SERGİLENDİ

Yapay zeka teknolojilerinin kullanım alanının her geçen gün arttığı günümüz dijital çağda bu teknolojilere ve inovasyona önemli yatırımlar yapan İş Bankası, geliştirdiği ilk Türkçe Büyük Dil Modeli İşGPT ile bankacılık sektöründe yapay zeka alanında yerelleştirme örneği sergiledi. Mevzuat, dış ticaret, performans yönetimi, içerik yapılandırması gibi çeşitli uygulama alanlarında aktif olarak tüm çalışanlar tarafından kullanılabilen İşGPT, sorulan soruların yüzde 91'ine hızlı ve doğru cevap verme başarısı gösterdi.

ÖZKAYNAK BÜYÜKLÜĞÜ 285 MİLYAR TL

Yılın ilk 6 ayında 29,2 milyar TL düzeyinde kar eden Banka'nın özkaynak büyüklüğü 285 milyar TL'ye ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 17,8 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası, 100. kuruluş yıl dönümünde aktif büyüklüğünü artırdı - Son Dakika

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