İş Bulmada Zorluk: Sağlık ve Teknik Pozisyonlar Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bulmada Zorluk: Sağlık ve Teknik Pozisyonlar Öne Çıkıyor

Kariyer.net, en zor bulunan pozisyonları açıkladı. Gastroenteroloji uzmanı ve veri tabanı programcısı dikkat çekti.

20.09.2024 11:53
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Kariyer.net, istihdam piyasasında son bir yılda işe alım uzmanlarının en zor kapattıkları pozisyonları paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lokasyon ve pozisyon bazlı yapılan veri analizi sonucunda, en zor aday bulunan pozisyonlar arasında ilk sırada İstanbul Anadolu Yakası'nda gastroenteroloji uzmanı yer aldı. Aynı zamanda bir diğer sağlık sektörü pozisyonu hemodiyaliz sorumlu pratisyen hekimi zor bulunan adaylardan biri oldu.

Tıbbi uzmanlık gerektiren bu pozisyonların yanı sıra sağlık sektöründe yetenek ihtiyacı artıyor. Kariyer.net'in açıkladığı 2024'ün ilk 6 aylık istihdam verileri de sağlık alanına dikkati çekiyor. İstihdam piyasasının ilk 6 aylık karnesine göre yılın hem ilk hem de ikinci çeyreğinde tıp/sağlık pozisyonlarındaki ilanlarda önemli artış görüldü. İlk çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 28 artış gösteren ilan sayısı, yılın ilk 6 ayını 2023'ün ilk yarısına göre yüzde 18 artışla tamamladı.

Gastroenteroloji uzmanı pozisyonunu sırasıyla formülasyon şefi ve nükleer tıp hekimi pozisyonları takip etti. Formülasyon şefi pozisyonuna uygun adayı bulmak Antalya'daki işverenler, nükleer tıp hekimi pozisyonunu doldurmak ise Türkiye genelindeki şirketler için güçleşti.

Salgın döneminde bilişim pozisyonlarındaki ihtiyaç hem Türkiye'de hem de globalde hızla yükseldi. Geçen yıl ise gündemi dünya çapında büyük şirketlerin teknoloji pozisyonlarında küçülmeye gittikleri, işe alımları durdurdukları haberleri meşgul etti. Ancak Türkiye'de teknoloji yeteneklerini bulmak hala kolay değil. Veri tabanı programcısı Türkiye genelinde işverenlerin kolay dolduramadığı pozisyonlar arasında öne çıkıyor.

Büyük miktarda veriyi yönetmek, düzenlemek, güvenliğini sağlamak ve optimize etmek gibi önemli görevlerden sorumlu veri tabanı programcısı pozisyonunda görev yapan kişilerin, veri tabanı yapılarının oluşturulması, yönetilmesi ve performansının artırılması gibi teknik süreçlere de hakim olmaları gerekiyor.

İnsan kaynakları profesyonellerinin doldurmakta zorlandığı beyaz yaka roller arasında ise bilişim alanının mühendisleri dikkati çekiyor. Test otomasyon mühendisi ve yazılım otomasyon mühendisi beyaz yaka roller arasında uygun adayı bulmanın güç olduğu pozisyonlar arasında yer alıyor. Yazılım otomasyon mühendisi özellikle Ankara'daki işverenler için doldurması kolay olmayan rollerden biri.

Kocaeli'de en zor bulunan personel konkasör ustası

Kariyer.net'in açıkladığı en zor çalışan bulunan pozisyonlar listesi, mavi ve gri yaka pozisyonlardaki çalışan ihtiyacını da gün yüzüne çıkarıyor. Sanayi şehri olarak tanımlanan Kocaeli'de bulunması en güç personel konkasör ustası oldu.

Konkasör ustaları, büyük kaya parçalarını kırıp, ufalamaya ve yol yapımı gibi süreçlerde kullanılan taşlara dönüştürmeye yarayan konkasör makinesini kullanıyor Bu pozisyonda çalışacak kişilere ağırlıklı olarak maden ocaklarında ve inşaat sektöründe ihtiyaç duyuluyor. Listenin dördüncü sırasında yer alan bu rolün yanı sıra araç folyo aplikasyoncusu gibi mavi/gri yaka pozisyonlar uygun çalışan bulmanın kolay olmadığı roller arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, Kariyer.net olarak gerçekleştirdikleri analizler, işgücü piyasasında özellikle tıbbi uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren pozisyonların doldurulmasında ciddi zorluklar yaşandığını ortaya koyduğunu belirtti.

Uysal, istihdam piyasasında bu tür pozisyonlara olan talep artarken, nitelikli yetenek bulma sürecinin de daha karmaşık hale geldiğini gözlemlediklerini aktararak, "Diğer yandan Kariyer.net olarak 25. yılımız vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz araştırmalar, işverenlerin, bu pozisyonlar için daha esnek ve gelişime açık iş imkanları sunmalarının, yetenekleri çekme ve elde tutma konusunda önemli bir adım olacağını gösteriyor. Ayrıca, mavi ve gri yaka rollerin sunduğu kariyer fırsatlarını gençlere daha iyi anlatmak, gelecekte iş gücü açığını kapatmada kritik bir rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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