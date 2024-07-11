İş dünyası, TÜİK Başkanı'nın 'Fiyatlar fahiş' çıkışına tepki gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

İş dünyası, TÜİK Başkanı'nın 'Fiyatlar fahiş' çıkışına tepki gösterdi

İş dünyası, TÜİK Başkanı\'nın \'Fiyatlar fahiş\' çıkışına tepki gösterdi

Son günlerde eleştirilerin odağında olan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'ya bir tepki de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. İsim vermeden TÜİK Başkanı Çetinkaya'ya yüklenen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ''Herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın. Sapla samanı karıştırmayalım. Fahiş fiyatla satış yapan şirket varsa, kamu kurumları işlem yapsın'' dedi.

11.07.2024 13:48
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TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklarken sır gibi sakladığı fiyatların ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalar devam ediyor. Eleştirilere yanıt veren TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın Türkiye'deki şirket karlarının fahiş olduğuna dair açıklamasına, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan tepki geldi. Bugün yazılı bir açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, isim vermeden TÜİK Başkanı'na tepkisi dile getirdi. Özel sektörün üreterek istihdam sağladığına ve ülkemizin geleceğine yatırım yaptığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Özel sektörü suçlu ilan etmeden önce herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın. Sap ile samanı birbirine karıştırmayalım. Fahiş fiyat artışı yapan şirket varsa, kamunun yetkili kurum ve kuruluşları işlem yapsın. Toptancı anlayışla bütün şirketler suçlu ilan edilemez." dedi.

ZORDALAR VE BATIYORLAR DEDİKODULARI AHLAKSIZLIKTIR

Şirketlerin zorda olduğuna ve battığına dair dedikoduların çıkarıldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bazı il ve ilçelerimizde sektörlerle, firmalarla ilgili 'zordalar, batıyorlar' gibi dedikodular çıkarmak, altına adını yazma cesareti olmadan batacak şirketler listelerini iletişim kanallarından paylaşmak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, suçtur. Ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir" diye konuştu.

İş dünyasından TÜİK Başkanı'na fahiş fiyat tepkisi: Herkes kendi işini yapsın, sapla samanı karıştırmayın
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

"Lütfen dedikodu ticareti yapanları dinlemeyin, o ticaretin ortağı olmayın. Firmalarımız, bu ülkenin milli servetidir" diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Özel sektörümüz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatını her sene artırmakta, dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Birkaç şirketin zorda kalmasını bahane ederek dedikodularla karalanmaya çalışılan firmalarımızda binlerce insan çalışıyor, evlerine ekmek götürüyorlar. Bu insanların aileleri, çocukları var. Yazıktır, günahtır".

BANKALAR DEDİKODULARA BAKARAK HAREKET ETMEMELİ

Şirketlerle ilgili kara liste hazırlayanların tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına sevk edilmesi gerektiğine yer veren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen. Şirketler hakkında asılsız dedikodu çıkartanlar yargılanmalı. İletişim kanallarından kara listeler paylaşanlara karşı hukuki işlem başlatılmalı. Banklar unutmayın reel sektör ve finans sektörü aynı elmanın iki yarısıdır. Dedikodulara bakarak hareket etmeyin, sektörlerimizin ve firmalarımızın yanında durmaya devam edin. Özellikle bazı bankaların il ve ilçe şubelerini dedikodu ticareti konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum".

İş dünyasından TÜİK Başkanı'na fahiş fiyat tepkisi: Herkes kendi işini yapsın, sapla samanı karıştırmayın
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya

TÜİK BAŞKANI, TÜRKİYE'DE ŞİRKET KARLARININ FAHİŞ OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİ

Öte yandan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, önceki gün gazetecilere bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye'deki şirket karları enflasyonu yukarı taşıyan bir etkiye sahiptir, akademik olarak bu gösterilmiştir. Avrupa'da da durum böyledir: şirket karlarının enflasyon üzerindeki etkisi yüzde 45, işçilik maliyetlerinin ise yüzde 4,5'tur. Ayrıca Türkiye'de şirket kar artışları fahiş, yurt dışında değil".

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye İstatistik Kurumu, M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erhan Çetinkaya, Çetinkaya, Türkiye, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş dünyası, TÜİK Başkanı'nın 'Fiyatlar fahiş' çıkışına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kemsl: eğer ülkede toptancı ve marketler belli bit kar oranıyla ticaret yapsalardı,bugün ku ekonomik kaosun yarısı olmazdı. 8 4 Yanıtla
  • abdullah bozkır: tuzu kurular ve yalakalar odası (TKYO) başkanı 9 1 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: adamların ikisi de haklı. Devlet ne iş yapıyor abi 0 0 Yanıtla

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