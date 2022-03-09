İş makinaları sektörünün kalbi Antalya'da atacak - Son Dakika
Üye Girişi

İş makinaları sektörünün kalbi Antalya'da atacak

09.03.2022 00:57
İş makinaları sektörünün kalbi Antalya'da atacak

KOMATEK Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı yarın Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılıyor.

KOMATEK Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı yarın Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılıyor. Sektörün güçlü firmalarının yer alacağı fuar, 13 Mart'a kadar açık kalacak.

Beş yıllık bir aradan sonra sektörün firmalarının alıcılarla bir araya geleceği KOMATEK Fuarı yarın Antalya'da kapılarını açıyor. 1990 yılından beri her iki yılda bir olmak üzere bugüne kadar toplam 15 kez gerçekleşen ve Türkiye'nin hitap ettiği ticari coğrafyanın en önemli iş ve inşaat makineleri fuarı olma özelliğine sahip KOMATEK Fuarı son olarak 2017 yılında Ankara'da düzenlendi.

Bu yıl 9-13 Mart tarihlerinde Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan KOMATEK 2022 Fuarı; 17 bin metrekare açık, 10 bin 250 metrekare kapalı olmak üzere toplam 25 bin metrekare net stant alanı ve 200'ün üzerinde katılımcı firma ile 20 bin kişinin ziyaretine açık olacak.

İMDER Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği ve İSDER İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Dernekleri'nin ana destekçileri olduğu KOMATEK 2022 Fuarı; MAKFED Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu ve MİB Makina İmalatçıları Birliği kurumları ile birlikte; OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, İŞİM İş v-ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi, ARÜSDER Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği, PLATFORMDER Personel Yükseltici Platform İşletmeci İmalatçı ve Distribütörleri Derneği, AKT Ağır yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği gibi sektörün öncü dernekleri tarafından da destekleniyor.

KOMATEK 2022 Fuarı; Ticaret Bakanlığı tarafından 2022 yılı için belirlenen 20 Uluslararası desteklenecek fuarlar listesinde yer alarak Ticaret Bakanlığı'nın Yurtdışı Alım Heyeti Organizasyonu olanağına hak kazandı. Bakanlık tarafından Alım Heyeti programı düzenlenecek fuara yabancı firma temsilcilerinin katılımı sağlanacak. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Quick Sigorta Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi'ne katıldı Quick Sigorta Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi'ne katıldı Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

Türkiye, Antalya, İnşaat, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş makinaları sektörünün kalbi Antalya'da atacak - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 01:15:45. #1.13#
SON DAKİKA: İş makinaları sektörünün kalbi Antalya'da atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement