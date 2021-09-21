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İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası, 25 Eylül'de gerçekleştirilecek - Son Dakika

İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası, 25 Eylül'de gerçekleştirilecek

21.09.2021 15:01
İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası, 25 Eylül'de gerçekleştirilecek, System.String[]

Türk Milli HADO Takımı dahil 12 ülkeden yüzü aşkın yarışmacının mücadele edeceği İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası 2021, 25 Eylül'de düzenlenecek.

Türk Milli HADO Takımı dahil 12 ülkeden yüzü aşkın yarışmacının mücadele edeceği İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası 2021, 25 Eylül'de düzenlenecek.

İSFANBUL Tema Park'tan yapılan açıklamaya göre, e- spor dünyası etkinlik çerçevesinde bir araya gelecek.

İSFANBUL Tema Park, Japonya'da yakar top oyununun artırılmış gerçeklik teknolojisiyle birleşiminden doğarak bugün 60 ülkede oynanan HADO'nun ilk Avrupa şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

İSFANBUL Tema Park ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinliğin birbirinden çekişmeli oyunlara sahne olması beklenirken, gün boyu devam edecek şampiyona kapsamında ilk dörde giren takımlar HADO Dünya Şampiyonası'na katılma ve toplamda 10 bin dolar para ödülü kazanma şansı yakalayacak.

HADO tutkunları şampiyonayı İSFANBUL Tema Park'taki 128 metrekarelik dev açık hava ekranından anlık takip edebilecek.

Şampiyonanın isim sponsoru da olan tema park, HADO Türk Milli Takımı'nın da aralarında bulunduğu 12 takımla birlikte yüzü aşkın sporcuyu ağırlayacak.

Gün boyu büyük bir heyecanla sürecek İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası 2021'de Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Hollanda, Fransa, İspanya, İngiltere, Galler ve Türkiye özel konuk takımları İSFANBUL Tema Park'ta yarışacak.

"Geleceğin sporcularının yetişmesi için sponsor olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, bugüne kadar tema parkta ev sahipliği yaptıkları birçok etkinlikle misafirlere unutulmaz anlar yaşattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak isim sponsoru da olduğumuz şampiyonanın, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça farklı bir misyonu bulunuyor. Geleceğin sporu olarak bilinen, teknoloji ile performansı bir araya getiren yeni nesil takım oyunu HADO, her geçen gün daha fazla ülkede tanınıyor ve daha fazla sporcu tarafından oynanıyor. Türkiye E-spor Federasyonu'nun (TESFED) HADO'yu bünyesine dahil etmesi de HADO'nun geleceği hakkında bize ip uçları veriyor. İSFANBUL Tema Park olarak biz de geleceğin sporunun desteklenmesi ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesi için üstümüze düşeni yerine getirmek adına şampiyonaya sponsor olduk."

Etkinliğe geleceğin sporcularının yetişmesi için sponsor olduklarının altını çizen Tonger, sporun her türlüsünün Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasında önemli rolü olduğunu aktardı.

Tonger, bunun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda fazlasıyla görüldüğüne dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Birçok sporcumuz ülkemizin bayrağını kürsüde ilk sıraya taşıdı, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletti ve bizi dünyaya tanıttı. Gelecekte de e-sporun böylesine önemli bir misyonu olacak. Aynı gururu gelecekte e-spor alanında da yaşamamız için elimizi taşın altına koymamız gerekiyordu. Bundan sonra da tüm spor dallarına, sporcularımıza desteklerimizi sürdürmeye, ülkemizi geleceğe taşımaya ve tanıtmaya devam edeceğiz."

HADO tutkunlarının şampiyonayı İSFANBUL Tema Park'taki 128 metrekarelik dev açık hava ekranından ve sahneden anlık takip edebileceği gibi, kanald.com.tr ve Kanal D YouTube adreslerinden de canlı izlenebileceğini açıklayan Tonger, izleyicilerin sadece şampiyonayı izlemekle yetinmeyip İSFANBUL Tema Park'ta yer alan HADO sahasında da geleceğin oyununu istedikleri an deneyimleyebileceklerini bildirdi.

Türkiye, Eylül, Milli, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası, 25 Eylül'de gerçekleştirilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası, 25 Eylül'de gerçekleştirilecek - Son Dakika
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