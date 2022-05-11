İskorpit balığının kilosu 150 liradan tezgahta yerini aldı - Son Dakika
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İskorpit balığının kilosu 150 liradan tezgahta yerini aldı

11.05.2022 15:08

Karadeniz'in çarpanı iskorpit balığı, tezgahlarda yerini aldı. Sezonun ilk iskorpitleri kilogramı 150 liradan alıcı bulurken balıkçılar, bu balığı zehirli dikenlerini ayıklayarak tezgaha koyuyor.

Vücudundaki dikenlerine dokunulduğunda sızlatan, felce kadar yol açabilen zehir barındıran, Karadeniz yöresinde 'çarpan' adıyla bilinen iskorpit, deniz soğuğunun azalmasıyla yeniden kendini gösterdi. Genellikle mayıs ve haziran aylarında görünen iskorpit balığı, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 150 TL'den satılıyor. Balıkçılar bu balığın zehirli dikenlerini ayıklayarak müşterilere sunuyor.

"ZEHİRLİ AMA AYIKLANDIKTAN SONRA LEZZETLİDİR"

Balıkçı Hakan Erol, "Bu balığın adı çarpan, Ege'de iskorpit diye geçer. Özelliği zehirli olması ama ayıklandıktan sonra lezzetlidir. Çorbası olur, tavası, buğlaması olur. Çocuklar için yenebilecek lezzetli bir şey. Mayıs ve haziran aylarında daha çok olur, havaların ısınmasıyla. Haziran ayında yumurtasını döker, sonra kaybolur" diye konuştu.

KİLOSU 150 LİRADAN SATILIYOR

Henüz yeni çıktığı için şu anda kilogramının 150 TL'den satıldığını söyleyen Erol, zamanla fiyatının daha da aşağıya ineceğini söyledi.

Dışı zehirli, içi lezzetli! İskorpit balığının kilosu 150 liradan satılıyor

"ÇOCUKLAR İÇİN VİTAMİN KAYNAĞIDIR"

Balık tüketiminde zorluk yaşayan çocuklar için bu balığın kolaylıkla tüketilebileceğini belirten Erol, "Kılçıklarını alıyoruz. İsteyen kılçıklı alıyor, isteyen kılçıksız alıyor ama aldığımız zaman löp oluyor. Çocuklara yedirebilirsiniz, çocuklar için vitamin kaynağıdır. Çocuklar balık yemiyorsa balık yerine bunu yiyebilir. Biz de zehrini ve dikenlerini alarak satıyoruz" dedi.

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Türk Lirası, Karadeniz, Haziran, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İskorpit balığının kilosu 150 liradan tezgahta yerini aldı - Son Dakika


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