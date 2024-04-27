İslam Kalkınma Bankası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki projelere 418 milyon dolar finansman sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İslam Kalkınma Bankası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki projelere 418 milyon dolar finansman sağlayacak

İslam Kalkınma Bankası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki projelere 418 milyon dolar finansman sağlayacak

Suudi Arabistan merkezli İslam Kalkınma Bankası (İKB), Türkiye, Tacikistan, Fildişi Sahili ve Benin'deki çeşitli projelere 418 milyon dolar finansman sağlanmasını onayladı. İKB İcra Kurulu üyeleri, 2024 Yıllık Toplantısı'nda bir araya gelerek Tacikistan Rogun Hidroelektrik Santrali, Benin'deki manyok projesi, Fildişi Sahili'ndeki manyok projesi ve Türkiye'deki Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi için finansman sağlanmasını onayladı. İKB, üye ülkelerin refah arayışlarını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarını desteklemek amacıyla faaliyet göstermektedir.

27.04.2024 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan merkezli İslam Kalkınma Bankası (İKB), Türkiye, Tacikistan, Fildişi Sahili ve Benin'deki çeşitli projelere 418 milyon dolar finansman sağlanmasını onayladı.

Bankadan yapılan açıklamada, İKB İcra Kurulu üyelerinin, Bankanın 2024 Yıllık Toplantısı'nın ilk gününde bir araya gelerek 418 milyon dolarlık finansmanı onayladığı belirtildi.

Toplantıda, Tacikistan Rogun Hidroelektrik Santrali'nin inşası için 150 milyon dolar, Benin'de gıda güvenliğini artıracak manyok projesi için 60,57 milyon avro, Fildişi Sahili'nde gıda güvenliği artırmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak için manyok projesine 70,46 milyon avro, Türkiye'deki Nakkaş- Başakşehir Otoyolu Projesi'ne 120 milyon avro finansman sağlanmasına onay verildi.

Açıklamada, İKB Grubu'nun, üye ülkelerin refah arayışlarını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarını desteklemek ve aynı zamanda gelecekteki kalkınma sorunlarına karşı dirençlerini güçlendirme konusunda her zaman kararlı olduğu ifade edildi.

İKB, 7 Aralık 1973'te aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tamamı İslam Konferansı Örgütüne üye ülkeler tarafından kuruldu. Resmi olarak faaliyetlerine 20 Ekim 1975'te başlayan Banka, üye ülkeler ve Müslüman toplumların ekonomik kalkınma ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA

İslam Kalkınma Bankası, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Tacikistan, Türkiye, Banka, Uluslararası İlişkiler, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İslam Kalkınma Bankası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki projelere 418 milyon dolar finansman sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
17:58 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim 3. tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim 3. tura kaldı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 20:31:01. #1.12#
SON DAKİKA: İslam Kalkınma Bankası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki projelere 418 milyon dolar finansman sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement