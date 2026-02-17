İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz - Son Dakika
İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz

İslam Memiş\'ten dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz
17.02.2026 16:53  Güncelleme: 17:01
İslam Memiş\'ten dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz
Finans analisti İslam Memiş, altındaki geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını savunarak ons altında 6 bin dolar, gram altında ise 8–9 bin TL seviyelerinin görülebileceğini söyledi; bu seviyeler kırıldığında kuyumcularda yeniden kuyruklar oluşabileceğini ifade etti.

Altın fiyatları güne düşüşle başlarken, rekor seviyelerin ardından başlayan geri çekilmenin devam edip etmeyeceği yatırımcıların gündemine oturdu. Haber Global canlı yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş, altının seyrine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Memiş, içinde bulunulan dönemi "manipülasyon yılı" olarak nitelendirerek ocak ayı sonunda yaşanan sert fiyat hareketlerini hatırlattı. Altında dalgalanmaların süreceğini belirten Memiş, düşüşlerin kalıcı olmayacağını dile getirdi.

"6000 DOLAR SEVİYESİNİ GÖSTERECEKLER"

Ons altının 4.900 dolar seviyelerinde bulunduğunu belirten Memiş, ABD ile İran arasında Cenevre'de yapılacak görüşmelere dikkat çekti. Olası bir anlaşma haberine temkinli yaklaşılması gerektiğini söyleyen Memiş, ana trendin yukarı yönlü olduğunu savundu.

"Bu yıl 6 bin dolar seviyesini öyle ya da böyle göstereceklerini düşünüyorum" diyen Memiş, o seviyeye kadar yaşanan geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğini ifade etti. Ancak bu süreçte haftalık ve aylık bazda sert dalgalanmalar yaşanabileceğini de vurguladı.

"KUYRUĞU YİNE GÖRECEĞİZ"

Serbest piyasada gram altının 7.312 TL seviyelerinde olduğunu belirten Memiş, yıl içinde 8 bin ve 9 bin TL seviyelerinin kırılması halinde piyasada hareketlilik yaşanacağını söyledi.

"Ne zaman 8 bin TL, 9 bin TL seviyesi kırılacak, yine Kapalıçarşı'da kuyumcularda kuyruklar göreceğiz" diyen Memiş, yatırımcı psikolojisine dikkat çekti. Son iki haftada gram altında yaklaşık 1.000 liralık geri çekilme yaşandığını hatırlatan Memiş, yükseliş ve düşüş dönemlerinde oluşan algılara karşı temkinli olunması gerektiğini belirtti.

"DALGALANMALARA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Altında 4.800–5.000 dolar bandında oyalanma görülebileceğini kaydeden Memiş, ana trendin yukarı yönlü olduğunu yineledi. Ancak fiyatların sert yükseliş ve düşüşlerle yatırımcıyı zorlayabileceğini belirterek, "10.000 lirayı gösterip 8.000'e, 9.000'i gösterip 7.000'e gelebilir. Dalgalanmalara karşı dikkatli olmakta fayda var" dedi.

Belirsizliklerin sürdüğünü ifade eden Memiş, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli stratejiye ve miktara odaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

İslam Memiş, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sedat.acikgoz23 sedat.acikgoz23:
    Sen kimsin, 5 1 Yanıtla
    1234 1234:
    inanmayin memişe 2 0
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    İyi çalışıyor sürekli alın diye diye aldırdı altın koymadı pıyasaları yükseltti şimdi yine alın diyor birgün sağlam düşüş olacak dolarda onbınlira birden düştüğü gibi 4 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    tüm analistler boş tüm ekonomi Amerikanın elinde 3 0 Yanıtla
  • Haggı Haggı:
    memişin dediğini yapmayın 2 0 Yanıtla
  • unutbeni44 unutbeni44:
    Bu kimin kardeşi biliyorsunuz ne kadar sahtekar varsa bizim gündemde bir sabah bu şeyi alırlar inşallah piyasayı kitlenmekten başka neye yarar 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
