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İşletmeler eleman bulmakta zorluk çekiyor - Son Dakika

İşletmeler eleman bulmakta zorluk çekiyor

24.09.2021 16:27
İşletmeler eleman bulmakta zorluk çekiyor, System.String[]

Meslek Komitelerine yönelik ikinci toplantısında hem üyelerine hem de hemşerilerine seslenen Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Veriler göre iş yok değil çok, eleman yok. İşletmelerimiz çalıştıracak personel arıyor" dedi.

Meslek Komitelerine yönelik ikinci toplantısında hem üyelerine hem de hemşerilerine seslenen Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Veriler göre iş yok değil çok, eleman yok. İşletmelerimiz çalıştıracak personel arıyor" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, sektörlerle buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Ortak komiteler toplantısının ikincisini, DTO'nun 5, 6, 12 ve 22. meslek komitelerinin başkan, başkan yardımcısı ve üyeleriyle yaptı. Başkan Erdoğan, her türlü yiyecek ve içecek maddeleri perakende ticareti ile toprak ve hayvan mahsulleri üzerine faaliyetleri bulunan işletmelerinin temsilcilerini dinledi.

Komitelere oda çalışmalarının ayrıntılarını aktaran Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, pandemiye rağmen faaliyetlerine ara vermediklerine dikkat çekti. Erdoğan, "Üyelerimizin sıkıntıları ile beklentilerini ve önerilerini dinledik. Online olarak 7 gün 24 saat esasına göre hafta sonu ve resmi tatiller de dahil çalıştık. Her an açıktık; ulaşıldık. İşletmelerimizin kapanmaması ve çalışması, üretim, tedarik ve hizmet zincirinin aksamaması için uğraştık. Denizli Valiliğimizle koordinasyon halinde gerekli izinlerini çıkartarak, işlerinin başında kalmalarını sağladık. Bu sayede pandemiye rağmen hem ihracatımız hem de istihdamımız arttı. Geçen yıl haziranda 210 bin 585 olan 4A kapsamındaki aktif sigortalı sayımız, bu yılın aynı ayında 237 bin 982'ye ulaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 13,01'lik artış oldu. 4A, 4B ve 4C'yi kapsayan aktif sigortalı sayımız ise son 1 yılda 300 bin 816'dan 329 bin 662'ye yükseldi. Bunun yanı sıra Can Suyu, Nefes Kredisi ve Eximbank destekleri olarak 340 milyon TL'lik büyük bir kaynağı üyelerimizin kullanımına açtık.

Komitelerimiz bir koldan biz bir başka koldan her fırsatta işletmelerimizin kapısını çaldık. Bu arada, üyelerimiz için binamızdaki imkanları iyileştirdik. Her şey üyelerimizin daha iyi bir ortamda daha konforlu bir hizmet alması için. Bundan sonra da yine elbirliğiyle hareket edecek, çok daha iyi işler yapacağız. Denizli Teknik Tekstil Merkezimizi hazırlıyoruz. Çok önemli işlere, üretimlere ve buluşlara imza atacağımız çok değerli bir yatırım bu merkez. Şehrimizde yeni iş kolları ile sektörler oluşturacak. İş ve istihdamı daha da artıracak. Malumunuz; kuraklık var ve susuzluğun boy gösterdi. Mesela bu tesisimizde susuz boyama dahi yapılabilecek. Ayrıca, fuar vb. organizasyonlarda daha fazla yer almanız, sektörlerinizdeki yenilikleri, yeni ürünleri ve gelişmeleri yakından takip edebilmeniz için çalışıyoruz. Bu yıl, İstanbul'da Avrasya Ambalaj 2021 Fuarı var; 25-26 ekimde heyet halinde ziyaret edeceğiz. 09-13 Ekim'de de Köln'de Uluslararası Gıda, Yiyecek ve İçecek Fuarı Anuga var. Oraya da heyet halinde gideceğiz ve iş adamları dernekleri ile bir araya geleceğiz. Önemli isimlerle temaslarda bulunacağız. Bu etkinliklerimize ilgi oldukça büyük; sağ olun. Sizlerin de ilgi gösterip eksiksiz katılmanızı bekliyoruz" diye konuştu.

"Bu kez iş değil eleman sıkıntısı yaşıyoruz"

Komite üyelerinden gelen iki ana talep oldu. Turizm işletmeleri ile diğerleri arasındaki KDV'deki vergilendirme farkının ortadan kaldırılması için çalışma başlatılmasını isteyen komiteler, pandemiden dolayı yaşanan kapanmada oluşan ortamın sektörlerine olan ilgiyi azalttığını, dolayısıyla eleman bulmakta güçlük çektiklerini de dile getirdi. Başkan Erdoğan ise, her iki konuda başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere ilgili her yerle gerekli yazışmayı yapacaklarını söyledi. Erdoğan, "Pandemi nedeniyle mecburen duran işletmelerimizde de artık teker dönmeye başladı; sizlerden pandemideki durgunluğun sona erdiğini ve işlerinizin hareketlendiğini duymak güzel. Ancak, sizlerin de dile getirdiği önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Bu kez iş değil eleman sıkıntısı yaşıyoruz. İlk iki toplantımızda 10 komite, çok sayıda sektör ve temsileriyle bir araya geldim. Temel sorun olarak eleman yokluğu ve personel açığı dillendirildi. Verilere göre, ülkemizde son 1 yılda açık iş sayısı yüzde 101 arttı. Denizli'de bugün itibarıyla farklı iş kollarında 2 bin 392 eleman aranıyor. Kuruma başvuran çok sayıda vatandaşımız, kayıtlı işletmelerimizle irtibata geçiriliyor. Ancak, ne yazık ki insanımız buralarda çalışmak istemiyor. İş arıyor ama nedense önerilen işi de beğenmiyor. Kısaca, iş yok değil çok, fakat eleman yok. Bununla ilgili farklı bir proje başlatacak, dikkat çekici bir çalışma yürüteceğiz. İnsanımızı, bu sektörlere ve işletmelerimize yönlendireceğiz" dedi. - DENİZLİ

İşletmeler eleman bulmakta zorluk çekiyor
İşletmeler eleman bulmakta zorluk çekiyor
İşletmeler eleman bulmakta zorluk çekiyor

Türkiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşletmeler eleman bulmakta zorluk çekiyor - Son Dakika Ekonomi


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