İspanyol zeytinciler Türk zeytinyağına tam not verdi - Son Dakika
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Ekonomi

İspanyol zeytinciler Türk zeytinyağına tam not verdi

İspanyol ve Yunan zeytinciler, Türk zeytinyağının yüksek kalitesini ve meyvemsi aromalarını deneyimledi.

31.05.2024 00:19
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İspanyol zeytincilerden, Türk zeytinyağına tam not

Juan Rotger Segui "Tadım sonucu olarak biz çok meyvemsi, çok yüksek kaliteli aromalara sahip zeytinyağına şahit olduk."

BALIKESİR - Balıkesir Edremit Belediyesi'nin, zeytin ve zeytinciliğin devamlılığını sağlayarak, yöresel zeytin türlerinin iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditlerden korunmasını amaçladığı "İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği: Uyum Stratejileri ile Mücadele" proje ortaklarından İspanyol ve Yunan zeytinciler Edremit Ticaret Odasını ziyaret ederek zeytinyağı tadım eğitimi aldılar.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme - II : Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı dahilinde İspanya'nın Selva (Mayorka) Belediye Başkanı Juan Rotger Segui, Selva Belediyesi Meclis Üyeleri Manuel Jose Barredo Enrique, Ana Maria Rotger Mestre, Beatriz Lechuga Tortella, Proje Koordinatör Yardımcısı Esperença Devis, Selva Belediyesi Tarım Müdürü Joan Toni Gual Mir, Zeytin & Zeytinyağı Üreticisi Jose Rotger Garau, Ziraat ve Orman Mühendisi Bernat Barcello Perello, İletişim Şefi Julia Frau Martorell ve Avrupa Konseyi Zeytin Ağacı Kültür Rotası Temsilcisi Konstantinos Kaisaris'ten oluşan heyet Meclis Salonundaki sunumların ardından Zeytinyağı Duyusal Analiz Tadım Laboratuvarı'a geçtiler.

İspanyol ve Yunan zeytincilerden oluşan heyet Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda, Duyusal Panel Test Lideri Zülal Taçar sunumuyla bölgenin zeytinyağları ile tadım yaptılar. Bölgenin çeşidinin karakteristik özellikleri ve üretim proseslerininde tanıtıldığı tadım programında coğrafi işaretli ürünlerin ayırt edici özellikleri de tadım yaptırılarak tanıtıldı.

Ziyaret hakkında görüşlerini sunan Selva Belediye Başkanı Juan Rotger Segui, "Zeytinyağının üretimiyle ilgili o çok yüksek kalitede ürünler olduğunu burada gözlemleyebilme şansına sahip olduk. Edremit bölgesinin bu ürünlerini görme şansına sahip olduk. Gerçekten burada çok misafirperverlikle çok iyi bir şekilde karşılandık. Çok da mutluyuz buraya gelmiş olmaktan."dedi.

Kaliteli Türk zeytinyağlarını deneyimleme fırsatı bulduklarını ifade edene Başkan Juan Rotger Segui "Tadım sonucu olarak biz çok meyvemsi, çok yüksek kaliteli aromalara sahip zeytinyağına şahit olduk. Bizim İspanya'daki zeytinyağımız da benzer şekilde bu seviyelerdeki aromalara, meyvemsi tatlara ve kalitelere aittir. İyi zeytinyağı üretimiyle ilgili olarak yerel yönetimin, Edremit Belediyesi'nin gerek üretim tesisleri gerek diğer bütün tesisleri ve kadrolarıyla birlikte çok başarılı bir iş ortaya koyduğunu gözlemleme şansına sahip olduk."dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin "Bugün Edremit Belediyesi'ne misafiri olan İspanya- Mallorca Adası'ndan Selva Belediye Başkanı ve yanındaki ekibi ağırladık. 10 kişilik bir ekip. İçerisinde belde belediye başkanları da var, üreticiler de var ve belediye çalışanları da var. Öncelikle Edremit Ticaret Odası'nı kendilerine tanıttık. Arkasından kendi bizim coğrafya işaretli ürünlerimizin tanıtımı oldu.

Odamızda Balıkesir Üniversitesi'nden, Edremit Zeytincilik Yüksekokulu'ndan Tuğba Abacigil'de bölge hakkında kendilerine bilgi verdiler. Daha sonra Türkiye'deki 9, Duyusal Analiz Laboratuvarından bir tanesi olan Edremit Ticaret Odası Etolab Duyusal Analiz Laboratuvarı'na geldik ve burada bir tadım paneli gerçekleştirdik.

Bölgemizin kaliteli zeytinyağlarından kendilerine tadım imkanı sağladık ve oldukça keyifli bir tadım panelinden sonra güzel hatıralarla kendilerini buradan uğurladık."dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İspanyol zeytinciler Türk zeytinyağına tam not verdi - Son Dakika

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