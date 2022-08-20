Isparta yaylalarında domates hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta yaylalarında domates hasadı başladı

20.08.2022 14:21
Isparta yaylalarında domates hasadı başladı

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretimi yapılan domatesi hasadı başladı.

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretimi yapılan domatesi hasadı başladı. Bu yıl 800 dekar alanda yapılan üretimde yaklaşık 10 bin ton rekolte bekleniyor.

Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretilen domates iç piyasanın yanı sıra yurtdışına da ihraç ediliyor. Bu yıl 800 dekar alanda yapılan üretimden yaklaşık 10 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Nisan ayında fidelerini toprakla buluşturan çiftçiler, seralardan ilk ürünlerini almaya başladı. Deregümü domatesi kamyonlarla İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi illere gönderilirken, yüzde otuzluk kısmının Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Köyde domates hasadının kasım ayının ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Domates üreticisi Mehmet Bilgin sıcak havaların fiyatları etkilediğini belirterek, "Şuan fiyatlarımız normal ama 15 gün önce fiyatlarımız daha güzeldi. Sıcak havalar fiyatlarımızı etkiledi. Sezon başında 11.50 TL'yi gördük şuan 3.5 TL bandında gidiyor, fiyatlardan yine de memnunuz" dedi.

10 bin ton domates hasadı bekleniyor

Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, domates hasadının bekledikleri ölçüde güzel geçtiğini belirterek, bu sene yaklaşık 800 dekar alanda dikim yapıldığını söyledi.

Bu alandan 10 bin ton domates beklediklerini ifade eden Toprakçı, "Ürettiğimiz ürünleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi illere gönderirken, yüzde otuzluk kısmının Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Yurt dışı ülkelerine ihracat yaptığımız zaman milli ekonomimize katkı sağladığımız için mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Geçen yıl 3.50 TL bandında olan domatesten güzel gelir elde ettiklerini dile getiren Toprakçı, "Hasat başında 11 TL'yi gördük fakat çevre köylerdeki domateslerin çıkmasıyla ve sıcak havaların etkisiyle bu fiyatlar düştü. Şuan 3.5-4 TL bandında devam ediyor. Gelecek aylarda fiyatların düzeleceğine inanıyoruz" dedi.

10 bin kişiye istihdam sağlıyoruz

Isparta merkeze bağlı 2 bin 500 nüfuslu köyde kadınlara istihdam sağladığını belirten Toprakçı, "Kadınların bu işte olması çok önemli. Sadece köyümüzle kalmayıp çevre köylerdeki, illerdeki kişilerle yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Biz her zaman üretimden yana olduk üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ISPARTA

YORUMLAR
500
Engelli Vatandaşlar Ankara Büyükşehir'in Pikniğinde Bir Araya Geldi Engelli Vatandaşlar Ankara Büyükşehir'in Pikniğinde Bir Araya Geldi Bodrumspor Başkent'te sahaya çıkacak Bodrumspor Başkent'te sahaya çıkacak
Kaynak: İHA

Isparta, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta yaylalarında domates hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:49 Roma Devri'nden kalan Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
10:36 Tam 10 kilo! Şişkinlik için gittiği hastanede karnından çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 14:21:09. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta yaylalarında domates hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement