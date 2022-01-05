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Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor - Son Dakika

Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor

05.01.2022 10:10

- Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor Isparta'da kaybolmaya yüz tutmuş Isparta denilince ilk akla gelen halı dokumacılığı, Ispartalı kadınların ilmek ilmek halı dokumaya başlamasıyla yeniden canlanıyor.

- Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor

ISPARTA - Isparta'da kaybolmaya yüz tutmuş Isparta denilince ilk akla gelen halı dokumacılığı, Ispartalı kadınların ilmek ilmek halı dokumaya başlamasıyla yeniden canlanıyor.

Prof. Dr. Turan Yazgan Halı ve Kilim Müzesi'nde açılan halı dokuma kursuna kadınlar büyük ilgi gösterdi. Isparta'da kaybolmaya yüz tutmuş halı dokuma sanatını yeniden canlandırmak ve dokumacılık geleneğini geliştirmek amacıyla düzenlenen kursa 12 kadın kursiyer katıldı. Kursiyerler toplam 7 ay eğitim alarak, halı dokumacılığını öğrenecekler. Kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verilecek kursta dokunan halıların ise satışı yapılacak ve kursiyerler hem kendi ekonomilerine hem de şehir ekonomisine katkı sağlayacak.

Halı dokuma kursunun nasıl başladığı hakkında bilgi veren el sanatları uzmanı İhsan Akkuş, "Burada Isparta'mızın önemli değeri olan ve adıyla müsemma olmuş Isparta halılarının dokunduğu atölyedeyiz, bu atölye Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda, Isparta Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak protokolü çerçevesinde düzenlendi." dedi.

Kursun genel amacı hakkında konuşan İhsan Akkuş" Bu kursta 12 tane kadın arkadaşımızla birlikte Isparta'mızın değeri olan Isparta halısını dokumaya çalışıyoruz. Dokumaya çalıştığımız halılarımızla, somut olmayan kültürel miras bünyesinde bulunan Isparta halılarının devamını sağlamak, el sanatları bünyesindeki bu becerileriyle kadınların yaptığı bu işlerin aile ekonomilerine katkı sağlamak, kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla burada kadınlar dokumalarını yapıyorlar." İfadelerine yer verdi.

Kursta dokunan halıların özellikleri ve bu kültürü gelecek nesillere aktarma konusuna değinen İhsan Akkuş "Kursumuz süresince bayanlarımız tamamen Isparta'ya özgü Isparta halılarını dokuyorlar. Dokudukları halılarımızın tamamı uzun yüzyıllar boyunca süregelerek dokunan, tamamı doğal boyalı, yün üzeri yün el halıları dolayısıyla yaptığımız halıların desenleri de yine bizim yöremize uygun desenli halılardan oluşuyor. Bu proje kapsamında bayanlarımız hem bu el sanatını devam ettirecekler hem de burada müze ziyaretçilerine halının ilmek ilmek nasıl oluştuğunu gösterme şansına sahip olacaklar. Bu vesileyle bu kültürümüzü gelecek nesillere aktarma konusunda ise bayrakları teslim edebileceğimiz yeni nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz, teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor
Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor
Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor
Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor
Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor
Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor
Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor
Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor
Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor
Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor

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Şükrü Başdeğirmen, Turan Yazgan, Dokumacılık, Isparta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ispartalı kadınlar halı dokumacılığını tekrar canlandırıyor - Son Dakika Ekonomi


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