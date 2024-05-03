İsrail protestolarında hedef olan Starbucks'ın değeri düşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

İsrail protestolarında hedef olan Starbucks'ın değeri düşüyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protestolarda hedef olan Starbucks'ın hisseleri değer kaybediyor. Şirketin hisselerinin piyasa değeri bir günde 100,25 milyar dolardan 85 milyar dolar düşerek 15 milyar doların üzerinde değer kaybetti.

03.05.2024 16:11  Güncelleme: 16:16
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protestolarda hedef olan Starbucks'ın değeri eriyor.

İsrail protestolarında hedef olan ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın hisseleri değer kaybediyor. Nasdaq'ta işlem gören hisselerinin toplam piyasa değerinin 85 milyar doların altına gerilediği belirtiliyor. Şirketin hissesi dün yüzde 16 değer kaybederken, 74,93 dolar civarında seyrediyor.

Şirket hisselerinin piyasa değeri bir günde 100,25 milyar dolardan 85 milyar dolar düşerek 15 milyar doların üzerinde değer kaybetti.

Starbucks 65 ülkede toplam 35 bin üzerinde mağazasıyla, dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olma unvanına sahip. Türkiye'de ise 685 mağazası buluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İsrail protestolarında hedef olan Starbucks'ın değeri düşüyor - Son Dakika

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