İstanbul 2024'te Rekor Ziyaretçi Sayısına Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul 2024'te Rekor Ziyaretçi Sayısına Ulaştı

İstanbul 2024\'te Rekor Ziyaretçi Sayısına Ulaştı

İstanbul, 2024 yılının ilk 4 ayında 5 milyon 244 bin 936 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,94 artış gösterdi. Nisan ayında ise İstanbul, yüzde 14,60 artışla 1 milyon 478 bin 218 yabancı ziyaretçi ağırladı. En çok ziyaretçi ise Rusya Federasyonu'ndan geldi. İstanbul Havalimanı, Nisan ayında en çok tercih edilen giriş noktası oldu.

28.05.2024 10:10
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İstanbul 2024 yılının ilk 4 ayında 5 milyon 244 bin 936 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,94 artış gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 artışla 1 milyon 478 bin 218 yabancı ziyaretçi ağırlayan İstanbul Türkiye turizminin de lokomotifi oldu.

İstanbul'a Nisan ayında giriş yapan en çok ziyaretçiyi 167 bin 824 kişi ile Rusya Federasyonu oluştururken, 109 bin 202 kişi ile Almanya ikinci, 80 bin 193 kişi ile İran üçüncü, 68 bin 103 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri dördüncü oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ni sırasıyla 62 bin 404 kişi ile Fransa, 60 bin 429 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) ve 42 bin 59 kişi ile Suudi Arabistan izledi.

En çok yolcu İstanbul Havalimanı aracılığıyla geldi

İstanbul'a Nisan ayında gelen yabancı ziyaretçiler en çok İstanbul Havalimanı aracılığıyla şehre giriş yaptı. İstanbul Havalimanı Nisan ayında 1 milyon 63 bin 35 yabancı ziyaretçi tarafından tercih edildi. Nisan ayında İstanbul'a havayoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanının payı yüzde 72,86 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanından da yine Nisan ayında 394 bin 772 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı olurken havayoluyla İstanbul'a giriş yapan yabancıların yüzde 27,06'sını oluşturdu.

Nisan'da havayoluyla İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 15,54 oranında artarak 1 milyon 459 bin 83 oldu.

İstanbul'a deniz yoluyla gelen yabancı sayısı ise Nisan ayında 19 bin 135 olarak gerçekleşti.

Mart doluluk oranı yüzde 45,85

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın en son yayımladığı konaklama istatistiklerine göre Bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı bu yılın Mart ayında toplam 1 milyon 4 bin 536 oldu. Bu tesislerde toplam 2 milyon 219 bin 479 geceleme yapılırken ortalama kalış süresi 2,21 gün oldu. İstanbul'daki konaklama tesislerinin Mart ayı doluluk oranı ise yüzde 45,85 olarak gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul 2024'te Rekor Ziyaretçi Sayısına Ulaştı - Son Dakika

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