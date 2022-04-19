İstanbul Akvaryum'dan 23 Nisan kampanyası - Son Dakika

İstanbul Akvaryum, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hem yetişkinler hem de çocuklar için kampanya düzenliyor.

İstanbul Akvaryum açıklamasına göre, dev köpek balıklarından vatozlara, gentoo penguenlerinden timsahlara kadar 1.500 farklı türden 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum'da kampanya kapsamında 22-23-24 Nisan'da 3 gün boyunca çocuk biletleri 99 TL yerine 79 TL, yetişkin biletleri ise 129 TL yerine 99 TL'den satışa sunulacak.

Çocuklar ve aileleri, 17 bin canlıyı keşfederken, hem 23 Nisan'a özel olarak konser, atölye çalışmalarına hem de oyuncu ve Taş Kağıt Makas Atölyesi kurucu ortağı Ceyda Düvenci ve yazar Şermin Yaşar katılımlarıyla gerçekleştirilecek interaktif söyleşi gibi birbirinden öğretici etkinliklere de katılabilecek. Taş Kağıt Makas Atölyesi iş birliği ile 23 Nisan Cumartesi günü saat 14.00 ve 15.00 saatlerinde düzenlenecek atölye çalışmasında çocuklar, geri dönüşüm malzemelerinden karvanal şapkaları tasarlayacak. Saat 16.00'da ise Pırlangıç Çocuk Şarkıları Orkestrası 23 Nisan Konseri ile bayram coşkusu İstanbul Akvaryum'da yaşanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 24 Nisan Pazar günü ise saat 14.00'de oyuncu Ceyda Düvenci ve yazar Şermin Yaşar'ın katılımlarıyla "Çocukluk Dedikleri" isimli interaktif bir söyleşi gerçekleştirilecek.