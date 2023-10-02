İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Artıyor - Son Dakika

İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Artıyor

Son Güncelleme: 02.10.2023 10:46

İstanbul'da etkili olan yağışlar, barajların doluluk oranlarında artış sağladı. İSKİ verilerine göre 28 Eylül'de yüzde 22.41 olarak ölçülen doluluk oranı bugün 23.31 olarak ölçüldü. İstanbul'un 4 barajında doluluk oranı yüzde 10'un altında kalırken, en yüksek doluluk oranı yüzde 53.07 ile Ömerli Barajı'nda kaydedildi.

Ali AKSOYER/İSTANBULİSTANBUL'da etkili olan yağışlar barajların doluluk oranlarında artış sağladı. İSKİ verilerine göre 28 Eylül'de yüzde 22.41 olarak ölçülen doluluk oranı bugün 23.31 olarak ölçüldü.

İstanbul'da Perşembe gününden itibaren etkili olan yağışlar barajların doluluk oranlarına da olumlu yansıdı. Son olarak 28 Eylül'de yüzde 22.41 olarak ölçülen doluluk oranları artışa geçti.29 Eylül'de yüzde 22.72 olarak ölçülen doluluk oranı, 30 Eylül'de yüzde 22.73, 1 Ekim'de ise, yüzde 22.74 olarak kayıtlara geçti. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında bugün doluluk oranı yüzde 23.31 olarak ölçüldü.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının azalmasıyla buharlaşmanın azalması, toprağın suya doymasıyla birlikte baraj doluluk oranlarındaki artışın sürmesi bekleniyor. İstanbul'un 4 barajında ise, doluluk oranı yüzde 10'nun altında. Diğer 4 barajda ise doluluk oranları yüzde 11 ile 19 arasında değişiyor. İstanbul'da doluluk oranı en yüksek baraj  Melen'den getirilen suyla takviye edilen Ömerli barajı.Ömerli barajındai doluluk oranı yüzde 53.07 olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK DOLULUK ORANI ÖMERLİ BARAJI'NDA

İstanbul'da 1 Ekim itibariyle 10 barajdaki doluluk oranları şu şekilde kayıtlara geçti. En yüksek doluluk oranı yüzde 53.07 ile Ömerli Barajı'nda kaydedilirken, en düşük doluluk oranı ise, yüzde 3.11 ile Pabuçdere barajında ölçüldü. Darlık barajında doluluk yüzde 37.05, Istrancalar'da yüzde 19, Alibeyköy barajında yüzde 17.17, Elmalı barajında yüzde 15.81, Terkos barajında yüzde 11.29, Sazlıdere'de yüzde 9.24, Kazandere barajında yüzde 5.21, Büyükçekmece'de yüzde 4.51, Pabuçdere barajında ise, yüzde 3.11 olarak kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Artıyor - Son Dakika
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