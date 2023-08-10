İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu - Son Dakika
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İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu

10.08.2023 18:29

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira olarak belirlendi.

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda ekmeğe zam yapıldı. İTO Meclisi'nde alınan kararla 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 TL oldu.

TARİFE KABUL EDİLDİ

İTO'nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

FİYAT YÜZDE 30 ARTTI

İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı. Zamla birlikte 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artmış oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • abbas afsin: ekmek 50 tl olsa ne guzel ben zaten gunde bi tane alıyorum :Dasdfasdfasdfas Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
  • Hasan Tartal: 3 aydır 8 TL sizin dünyadan haberiniz yok halk'ın içine çıkmayınca böyle oluyor Cevap Yaz 72 0 Yayından Kaldır
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İstanbul, Ekmek, İto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu - Son Dakika
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