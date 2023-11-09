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İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatına zam geldi - Son Dakika

İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatına zam geldi

09.11.2023 18:00

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltildi.

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltildi. Ekmeğe son olarak ağustos ayında zam gelmişti.

FİYAT 8 LİRAYA YÜKSELDİ

İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO'nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi" kabul edildi.

İstanbul'da ekmeğe zam: 200 gram için fiyat 8 liraya çıktı

AĞUSTOS AYINDA 6,5 LİRA OLMUŞTU

"Azami Ekmek Fiyat Tarifesi" en son İTO'nun ağustos ayı meclis toplantısında artırılmıştı. O gün yapılan oylama sonucunda İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" kararı kabul edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatına zam geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatına zam geldi - Son Dakika
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