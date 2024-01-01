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İstanbul'da Aralık Ayında Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı - Son Dakika
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İstanbul'da Aralık Ayında Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı

İstanbul'da aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,52, toptan fiyatlar yüzde 2,31 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aralıkta önceki aya göre yüzde 3,52, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,31 artış kaydetti. Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 74,88, toptan fiyatlarda yüzde 62,77 olduğu görüldü. Aralıkta perakende fiyatlar, önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,10, konutta yüzde 2,46, gıdada yüzde 4,90, giyimde yüzde 0,19, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 5,15, ev eşyasında yüzde 0,94, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,05 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,31 arttı. Toplan fiyatlarda ise kimyevi maddeler grubunda yüzde 5,79, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,14, madenler grubunda yüzde 1,86, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,36, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,35 artış, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,81 azalış görüldü. Mensucat grubunda ise değişim gözlenmedi.

İstanbul\'da Aralık Ayında Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı
01.01.2024 - 13:03,  Güncelleme: 13:05
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İstanbul'da aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,52, toptan fiyatlar yüzde 2,31 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aralıkta önceki aya göre yüzde 3,52, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,31 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 74,88, toptan fiyatlarda yüzde 62,77 olduğu görüldü.

Sektörel bazda değişim oranları

Aralıkta perakende fiyatlar, önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,10, konutta yüzde 2,46, gıdada yüzde 4,90, giyimde yüzde 0,19, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 5,15, ev eşyasında yüzde 0,94, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,05 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,31 arttı.

Toptan fiyatlarda ise kimyevi maddeler grubunda yüzde 5,79, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,14, madenler grubunda yüzde 1,86, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,36, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,35 artış, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,81 azalış görüldü. Mensucat grubunda ise değişim gözlenmedi.

Kaynak: AA
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