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Ekonomi

İstanbul'da Denetim Süreci

İstanbul\'da Denetim Süreci

Kasım'da 9 bin 207 işletme ve 288 bin 903 ürün denetledi, denetimler devam edecek.

05.12.2024 13:17
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İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, kasım ayında İstanbul'da yaklaşık 9 bin 207 işletmeyi ve 288 bin 903 ürünü denetlediklerini, bu konudaki çalışmalarının süreceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelesini sürdürüyor.

Asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeleri yakından takip eden Bakanlık, Türkiye'nin tüm illerinde gerçekleşen denetimlerde vatandaşların mağdur olmasını önlemek için çalışıyor.

Denetimlerin İstanbul ayağında Ticaret Bakanlığı ekipleri kentin tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe'nin katılımıyla yapılan denetimlerde ekipler işletmeleri, etiket, tüketicinin bilgilendirilmesi için gereken yükümlülükleri yerine getirip getirmediği, gramaj, fiyat, stokçuluk gibi çok sayıda başlıkta inceledi.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Denetimler sırasında açıklama yapan Menteşe, 25 ilçede 45 ekiple denetimlerin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Asgari ücret zammının yılbaşından önce yansıtılması olasılığına imkan vermemek için bugün özellikle bazı işletmelerimizi denetliyoruz. Hem bu konuda denetim yapıyoruz hem de Ticaret Bakanlığı olarak beslenme, barınma, korunma gibi vatandaşımızın temel ihtiyacı olan konularda, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Temel gıdalardan olan ekmek, sebze, et başta olmak üzere 47 ana başlıktaki ürünleri inceliyoruz. Bu incelemelerimize ürünlerin o günkü fiyatlarını not ediyoruz, bir sonraki denetimde de arada ne kadar fark var onları da görebiliyoruz. Bugün yaptığımız denetimlerde baktığımız ürünlerin fiyatlarını aldık, not ettik. Ocak ayında da buralara tekrar gelip tekrar bakacağız. Bunun yanı sıra fiyat etiketlerinde yönetmelik kapsamında olması gereken zorunluluklar var, bunlar uygun değilse her birine 2 bin 200 lira ürün başına idari işlem uyguluyoruz."

Bunlar dışında işletmelerde olması gereken zorunlulukları denetlediklerini ve eksik durumlarda sıkıntı gördükleri işletmelere müdahale ettiklerini bildiren Menteşe, alım satım fiyatları arasındaki farklar, stokçuluk gibi sıkıntılarda uygulanan idari para cezalarının da ocak ayı itibarıyla yüzde 43,93 artacağını hatırlattı.

Menteşe, "Kasım ayında İstanbul'da yaklaşık 9 bin 207 işletmeyi ve 288 bin 903 ürünü denetledik, denetimlerimiz aralıksız sürecek." dedi.

Tüketicilere uyarılarda bulunan Menteşe, sorun gördükleri anda tüketicilerin kolaylıkla kendilerine ve Bakanlığa ulaşabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Yerel Yönetim, Asgari Ücret, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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