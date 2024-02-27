İstanbul\'da düzenlenen WCI Forum, Türkiye ve Afrika arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendiriyor

İstanbul 10'uncu Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'na (WCI Forum) ev sahipliği yapıyor. Afrika'nın 50 farklı ülkesinden gelen 1500'e yakın iş insanı ile Türkiye'den 400'ü aşkın üretici İstanbul'da buluştu.
İstanbul 10'uncu Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'na (WCI Forum) ev sahipliği yapıyor. Açılış töreninde siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Afrika'nın 50 farklı ülkesinden gelen 1500'e yakın iş insanı ile Türkiye'den 400'ü aşkın üretici ve ihracatçı, 2 gün boyunca ikili iş görüşmelerine katılacaklar.
İWCI Forum bu yıl "Gelecek Afrika'da; geleceği yakala" sloganıyla düzenlenirken uluslararası işbirliği, inovasyon ve Afrika kıtasında sürdürülebilir ticaretin merkezi olmayı hedefliyor. Katılımcılar arasında bulunan iş insanları, ticari heyetler ve üreticiler, etkinlik boyunca çeşitli sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirecekler.
"Hizmet ihracatını 2024 yılında 110 milyar dolara çıkartmak istiyoruz"
Bu forumun ülkemiz ve Afrika ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırım fırsatları için bir araya geldiklerini belirten Ticaret Bakanı Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Afrika son zamanlarda sosyal, ekonomik ve siyasal alanda kaydettiği ilerleme ile dünyanın ilgi odağı halindedir. Türkiye ve Afrika kıtası Ortadoğu ve İslam dünyasında ortak kültürel mirasa sahip olmak ile birlikte başlıca ticaret ortaklarımız arasında yer almaktadır. Kıta ile son 5 yılda karşılıklı ticaretimiz yaklaşık 5 kat artış ile 2023 yılında yaklaşık 32 milyar dolara ulaşırken, 2024 yılına ise güzel başladık. Ocak ayında, ikili ticaretimiz yüzde 26 artış ile 3 milyar dolara yükseldiğini gördük. Afrika kıtasına ihracatımız ise 2002 yılına göre 12 kat artarak 2023 yılında 21,3 milyar dolara yükseldi. Kıtada bulunana 54 ülkeye ihracatımız, toplam ihracatımızın yüzde 8,3'ünü oluşturuyor. Hizmet ise ihracatı Afrika ile büyük bir potansiyele ulaştı. Türkiye hizmet ihracatını son 20 yılda 7 kat arttırarak 100 milyar dolara ulaştırdı. 2024 yılında bunu 110 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Kobilerimizi motive edersek, 250 bin firmamızı her yıl düzenli bir ihracat yapan bir rotaya otururuz"
Forumun bu yıl 10'uncusunu düzenlediklerini ifade eden WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, "Bu yıl amacımız, Türk Kobileri ile Afrika traderlerini buluşturmak. Türkiye'den 500 tane kobimiz var ve 68 farklı şehirden insan var. Afrika'dan 53 farklı ülkeden 1600'ın üzerinde iş insanı var. Biz bu sene sonuç odaklı bir strateji yaptık. Bu organizasyon sayesinde bugün burada 2,5 milyon dolar ihracata ulaşmış bir Kayserili bir üreticiyi, 40 bin dolarla başlattığı ticareti yıllık 1 milyon dolar ihracata taşımış Ordulu bir üreticiyi, Batmandan ise bir üreticimizin 120 bin dolara 3 ayda gördüğü hikayeleri paylaştık. Amacımız burada, Türkiye gelişmek isteyen bir ülke olmak istiyorsa, 244 milyar dolar ihracatımızı, 500 milyar dolara, yüzde 1,06 olan dünya ticaretinden aldığımız payı yüzde 1,30'a çıkartmış oluruz. Kobilerimizi motive edersek, 250 bin firmamızı her yıl düzenli bir ihracat yapan bir rotaya otururuz" ifadelerini kullandı.
"Afrika'nın, yeni yatırımlara ihtiyacı var"
Afrika'nın, yeni yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirten Bengisu, "Afrika'nın artık teknolojik yatırımlar, sanayi ile ilgili iletişim kurmak, ulaşım, telekomünikasyon, iletişim gibi alanlara ihtiyaçlar var. O yüzden bu alanlar için Türkiye Afrika için önemli bir fırsat. Afrika'nın tabiki tekstile, inşaat gibi birçok alana ihtiyacı var. Ama artık öncelikler değişti. Odağımızı artık açtık. Bugüne kadar uzanmadığımız ülkelere uzanıyoruz. Yeşil burun, Angola, Mozambik gibi ülkelere uzandık. Burada bugün 50 tane Portekizce konuşan müşterilerimiz var. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da düzenlenen WCI Forum, Türkiye ve Afrika arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendiriyor - Son Dakika
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