Marketlere denetime giden ekipler, son kullanma tarihinin üzerinden 10 ay geçmiş ürünler buldu - Son Dakika
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Marketlere denetime giden ekipler, son kullanma tarihinin üzerinden 10 ay geçmiş ürünler buldu

10.12.2022 13:01
Marketlere denetime giden ekipler, son kullanma tarihinin üzerinden 10 ay geçmiş ürünler buldu

İstanbul'da tüketiciler market reyonlarında yeni ürünlerin yanında eski tarihi geçmiş ürünlerin de satıldığını iddia ederek şikayet yağdırdı. Şikayetler üzerine denetime çıkan zabıta ekipleri ise gözlerine inanamadı. Son kullanma tarihi 3-5 gün değil aralarında 3 ay, 5 ay, 10 ay bile geçmiş olanların olması ise şoke etti.

İstanbul'daki marketlerde bu kez de tarihi geçmiş ürünler satıldığı ile ilgili skandal iddialar ortaya atıldı. Kimi sosyal medyadan tarihi geçmiş ürünlerin fotoğraflarını yayınladı, kimi de ihbar etti.

Tüketicilerin raflarda son kullanım tarihi geçmiş olan ürünler olduğunu iddia etmesi üzerine de Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri düğmeye bastı. İddialar üzerine marketlere denetime çıkan zabıta ekipleri ise gözlerine inanamadı. Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş koli koli ayranlar, kefirler ele geçirildi. Kefirlerin hepsinin çizgi film karakterleri ile bezenmiş ve çocuklara satılacak ürünler olması ise 'pes' dedirtti.

Marketlere denetime giden ekipler, son kullanma tarihinin üzerinden 10 ay geçmiş ürünler buldu

Ayrıca denetimlerde yine çocukların tüketeceği tarihi geçmiş milkshake ve süt burger gibi ürünler de ele geçirildi. Son kullanma tarihi 3-5 gün değil aralarında 3 ay, 5 ay, 10 ay bile geçmiş olanların olması ise şoke etti.

Marketlere denetime giden ekipler, son kullanma tarihinin üzerinden 10 ay geçmiş ürünler buldu

Denetimlerin ardından ellerinde market raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle zabıta amirliğine geri dönen ekipler, raflardan topladıkları kutu kutu peynirleri, kremaları ve muzlu sütleri imha ettiler.

Bağcılar Zabıta müdürü Zikri Kılıç, yapılan denetimlerin ardından yaptığı açıklamada "Bugün 5-6 mahallede denetim yaptık. Son kullanma tarihi geçen ürünleri topladık. Bu ürünleri imha edip ceza yazıyoruz' dedi. Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan ise vatandaşların sağlığı ile oynayanlara müsaade etmeyeceklerini belirtti.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marketlere denetime giden ekipler, son kullanma tarihinin üzerinden 10 ay geçmiş ürünler buldu - Son Dakika


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