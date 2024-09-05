İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,84 artış gösterdi.
Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 68.933 TL olarak açıklandı.
Bir önceki yılın Ağustos ayına göre ise İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı Yüzde 61,84 olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68.933 lira olarak hesaplandı.
İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.383 lira artış gösterdi.
Tuvalet kağıdı ise yıllık bazda yüzde 124,77 oranında arttı.
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışı, yüzde 124,77 artış oranı ile tuvalet kağıdı fiyatı oldu.
Diğer ürünlerdeki yıllık artış oranları ise şöyle:
Yumurta: %31,32
Un: %64,35
Tavuk Eti: %72,66
Salça: %30,04
Çay: %56,16
Nohut: %64,07
Beyaz Peynir: %60,59
Tereyağı: %44,22
İç Çamaşırı (Erkek): %63,49
Eşofman (Kadın): %39,65
Çorap (Çocuk): %102,72
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da yaşamanın maliyeti 69 bin lira oldu! - Son Dakika
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