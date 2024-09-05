İstanbul'da yaşamanın maliyeti 69 bin lira oldu! - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 69 bin lira oldu!

İstanbul\'da yaşamanın maliyeti 69 bin lira oldu!

İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 61,84 arttı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 68.933 lira olarak belirtildi.

05.09.2024 13:04
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İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,84 artış gösterdi.

Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 68.933 TL olarak açıklandı.

Bir önceki yılın Ağustos ayına göre ise İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı Yüzde 61,84 olarak gerçekleşti.

ORTALAMA YAŞAM MALİYETİ ARTTI

Ağustos ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68.933 lira olarak hesaplandı.

İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.383 lira artış gösterdi.

TUVALET KAĞIDININ FİYATI YÜZDE 124 ARTTI

Tuvalet kağıdı ise yıllık bazda yüzde 124,77 oranında arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışı, yüzde 124,77 artış oranı ile tuvalet kağıdı fiyatı oldu.

Diğer ürünlerdeki yıllık artış oranları ise şöyle:

Yumurta: %31,32

Un: %64,35

Tavuk Eti: %72,66

Salça: %30,04

Çay: %56,16

Nohut: %64,07

Beyaz Peynir: %60,59

Tereyağı: %44,22

İç Çamaşırı (Erkek): %63,49

Eşofman (Kadın): %39,65

Çorap (Çocuk): %102,72

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da yaşamanın maliyeti 69 bin lira oldu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • süleyman hakan gökşen: bu hesabı kim yapmış? bu paraya bir kişi bile geçinemez ne 4 kişisi ? 18 22 Yanıtla
    Sami Göksu: semerini ye 1 kişi ye yetmez miş ne bu o kişi ne ok yapar 0 0 Anakin: yok daha neler 0 0
  • Mehmet Aytekin: 30 binle 3 kişi geçiniyorum yanlış hesap 16 23 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Tek sebebi erd. 20 13 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL: Herşey güzel olacaktı olmadı ama !!! 0 1
  • Emin Erol: 100 bin olsa geçim zor bunların piyasadan haberi yok 100 bin dahi yetmez 17 13 Yanıtla
  • Türk Ak: Memur alıyor zaten bu parayı birde karı koca memursa 150 bin tl zaten alıyorlar 8 17 Yanıtla
    Zafer Aşık: Sanırım memur değilsin. 0 0
  • MUHAMMED EBZAL: Aç gözlü esnaf kafasına göre zam yaparsa olacağı bu! Son 7-8 ayda Dolar yatay akaryakıtta çok büyük zamlar çıkmadı. Nedense temel gıda ihyitaç maddeleri yüzde 100 arttı esnaf neye istinaden zam yapıyor anlamak mümkün değil! 18 0 Yanıtla
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