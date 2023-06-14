İstanbul'daki Özel Halk Otobüsleri Sahipleri Sorunlarını Dile Getirdi - Son Dakika
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İstanbul'daki Özel Halk Otobüsleri Sahipleri Sorunlarını Dile Getirdi

İstanbul'daki Özel Halk Otobüsleri Sahipleri Sorunlarını Dile Getirdi

14.06.2023 21:06

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu üyesi bir grup özel halk otobüsü sahibi, Ataşehir'de bir araya gelerek sorunlarını dile getirdi. Grup adına İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin açıklama yaptı. Şahin, İstanbul'da 3 bin civarındaki özel halk otobüsünün son 4 yıldır ödeme sıkıntısıyla ve sorunlarla baş etmeye çalıştığını belirtti. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık her otobüsün 600 bin liraya yakın alacağı olduğunu söyleyen Şahin, alacakların ödenmemesi nedeniyle vergilerin ödenemediğini, tamir ve bakımların yapılamadığını, bankalara olan kredi borçlarının ödenemediğini ifade etti. Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslenerek sorunun çözülmesini istedi.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu üyesi bir grup özel halk otobüsü sahibi, Ataşehir'de bir araya gelerek sorunlarını dile getirdi. Grup adına İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin açıklama yaptı. Şahin "İstanbul'da 3 bin civarındaki özel halk otobüsü son 4 yıldır ödeme sıkıntısıyla ve sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Özellikle son dönemde artık otobüslerimizi işletemez hale geldik." dedi.

"600 BİN LİRAYA YAKIN ALACAĞIMIZ VAR"

Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık her otobüsün 600 bin liraya yakın alacağı olduğunu söyleyen Sedat Şahin, "Dolayısıyla alacaklarımızı alamadığımızdan dolayı vergilerimizi ödeyemiyoruz, tamir ve bakımlarını yaptıramıyoruz. Bankalara olan kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz. Sıkıntılı bir sürecin içine girmiş bulunmaktayız. Daha önce iki üç kez de konuyla alakalı serzenişte bulunmuştuk. Ama bir sonuç alamamıştık. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine serzenişte bulunmak istiyoruz, artık biz bu tekeri döndüremiyoruz. Bu mağduriyetin neticesinde hizmette aksaklıklar ve kalitesizlik meydana geliyor. Biz bu sorunumuzun derhal çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ARAÇLARIMIZI TAMİR ETTİREMİYORUZ"

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Sorun çözülmediği sürece araçlarımızın çalışmasındaki aksaklıklar devam edecek. Çünkü alacağımızı alamadığımızdan dolayı araçlarımızı tamir ettiremiyoruz. Tamir edilemeyen araçlarda her gün basında sizler de görüyorsunuz bütün İstanbul halkı da izliyor yollarda kalıyor, araçlarımız yanıyor. Bunun sebebi araçlarımıza yeteri kadar bakım ve tamir yaptıramamamızdır. Alacaklarımızı 4 yıldır alamıyoruz. Bu mağduriyet devam ediyor. Defaaten dile getirmemize rağmen İstanbul'u yönetenler İstanbul'un sorunlarından daha çok başka sorunlarla ilgileniyorlar. Allah rızası için bu sektörün sorunlarını çözün. Bu insanların mağduriyetini giderin. Bu kentin en önemli işini yapan bu sektörün sorunlarının çözümü, İstanbul halkına yapılabilecek en önemli hizmetlerin başında geliyor"

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ BİRAZ DA BİZİM SORUNLARIMIZLA İLGİLENSİN"

Şahin, "Her esnafımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 600 bin liraya yakın alacağı var. Alacaklarımızın derhal ödenmesini istiyoruz. Buradaki tek amacımız sesimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza duyurmak. Belediye başkanımız biraz da bizim sorunlarımızla ilgilenirse çok iyi olur" dedi.

Kaynak: DHA
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