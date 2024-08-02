İstanbul Havalimanı, Avrupa'da Yolcu Sayısını En Fazla Artıran Havalimanı Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Havalimanı, Avrupa'da Yolcu Sayısını En Fazla Artıran Havalimanı Oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın Kovid-19 salgını öncesi döneme kıyasla yılın ilk yarısında Avrupa'da yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı olduğunu bildirdi. İstanbul Havalimanı, pandemi öncesi döneme göre Roma, Madrid, Barselona ve Londra havalimanlarını geride bırakarak yüzde 18,1'lik yolcu artışıyla birinci sırada yer aldı. Aynı dönemde İstanbul Havalimanı, yük trafiği bakımından da en iyi performansı gösteren ilk 10 Avrupa havalimanı arasında yer aldı.

02.08.2024 13:05
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın Kovid-19 salgını öncesi döneme kıyasla yılın ilk yarısında Avrupa'da yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamayla, Uluslararası Havalimanları Konseyinin haziran ayı, 2024 yılının ikinci çeyreği ve ilk yarısına ait hava trafik verilerini değerlendirdi.

İstanbul Havalimanı'nın, Kovid-19 salgını öncesi dönemle kıyaslandığında bu yılın ilk yarısında "Majors havalimanlar" kategorisinde yolcu trafiğinde en yüksek artışı gerçekleştirdiğini aktaran Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, pandemi öncesi döneme göre Roma, Madrid, Barselona ve Londra havalimanlarını geride bırakarak yüzde 18,1'lik yolcu artışıyla birinci sırada yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yük trafiği bakımından en iyi performansı gösteren ilk 10 Avrupa havalimanı arasında da İstanbul Havalimanı'nın olduğunu belirtti.

İstanbul Havalimanı'nın yük ve yolcu artışında Avrupa'da lider olmasının Türkiye açısından gurur kaynağı olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu raporlar yatırımlarımızın ve çalışmalarımızın ne kadar yerinde ve faydalı olduğunu gösteren en önemli belgelerdir. İstanbul Havalimanı salgın öncesi döneme göre bu yılın ilk yarısında en fazla yolcu artıran havalimanı oldu. Yük trafiğinde de yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,2 artış sağlayan İstanbul Havalimanı, Avrupa'da hizmet veren en iyi 10 havalimanı arasında ilk sırada bulunuyor. 'Mega Havalimanlar' kategorisinde yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı da 2019 yılının ilk yarısı ile bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında 18,5'lik yolcu sayısı artışı ile ikinci sırada. Aynı kategoride yer alan Antalya Havalimanı da yüzde 7,1'lik artışla 5'inci sırada bulunuyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı, Avrupa'da Yolcu Sayısını En Fazla Artıran Havalimanı Oldu - Son Dakika

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